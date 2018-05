Thomas Tuchel officiellement intronisé au poste d’entraîneur, le Paris SG peut désormais clairement se concentrer sur le marché des transferts. Et l’un des dossiers prioritaires, notamment dans la perspective de dégager des liquidités pour coller aux règles du fair-play financier, sera l’avenir de Gonçalo Guedes (21 ans). Le club de la capitale souhaite surfer sur l’excellente saison de son attaquant, en prêt, au FC Valence (5 buts et 11 passes décisives) et sa participation à la Coupe du monde avec le Portugal pour le vendre au mieux.

Et si le club espagnol, ravi des performances de l’international lusitanien (7 sélections, 1 réalisation), a proposé de le recruter définitivement pour 40 M€, les pensionnaires du Parc des Princes en demandent désormais beaucoup plus. L’Équipe assure que le PSG se montre de plus en plus gourmand dans ce dossier, histoire de faire grimper les enchères. Le quotidien sportif révèle que les Rouge-et-Bleu ont fixé le prix de l’ancien de Benfica à 80 M€ !

Le Mondial comme vitrine pour Guedes

Il ne s’agirait toutefois que d’une posture pour obtenir davantage du transfert du natif de Benavente selon le journal qui croit savoir que l’affaire pourrait finalement se faire autour des 50 M€ bonus inclus, grâce aux bonnes relations entre les directions des deux écuries. Néanmoins, la donne pourrait encore changer s’il venait à briller en Russie lors du Mondial dans quelques semaines. Valence, qui tient la corde et aurait la préférence du joueur, préfère d’ailleurs se méfier.

« Il faut être patient. Gonçalo appartient au PSG et il dispute le Mondial », a confié le directeur sportif valencian Mateu Alemany mercredi en conférence de presse. Le dossier Gonçalo Guedes est donc loin d’être bouclé. Mais une chose est sûre, il rapportera gros au PSG, qui l’avait recruté en janvier 2017 pour 30 M€ hors bonus en provenance du SLB. Une bonne nouvelle pour Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes en vue du fair-play financier.