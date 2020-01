Le feuilleton Edinson Cavani (32 ans) est loin d’être terminé. Si Thomas Tuchel expliquait qu’il était possible que l’Uruguayen reste au Paris SG cet hiver, il se murmure que l’Atlético de Madrid préparerait une dernière offre pour tenter d’arracher el Matador au club de la capitale. Une proposition de l’ordre de 18 M€ qui pourrait enfin débloquer l’opération.

En attendant que cela se concrétise, les pensionnaires du Parc des Princes préparent leurs arrières. Le Parisien expliquait ce mercredi que le nom de Fernando Llorente (34 ans), doublure de luxe du côté de Naples, circulait au sein de la direction sportive parisienne. L’Espagnol n’est pas seul sur la short-list de remplaçants potentiels de Cavani dressée par Leonardo.

Giroud s’impatiente

Selon L’Équipe, Olivier Giroud (33 ans) a lui aussi été cité ces derniers jours dans les bureaux du PSG. En instance de départ depuis plusieurs semaines du côté de Chelsea, où il joue très peu depuis le début de la saison, le buteur international tricolore colle au profil. Toutefois, d’après le quotidien sportif, le natif de Chambéry n’est pas l’option n° 1 des Rouge-et-Bleu en cas de départ de leur Uruguayen.

Le champion du Monde 2018, annoncé par Sky Sport ce mercredi soir sur les tablettes de la Lazio Rome, attend désespérément de trouver un point de chute, alors que la piste Tottenham s’est quelque peu refroidie et que l’Inter Milan, par la voix d’Antonio Conte et Beppe Marotta a laissé entendre que son mercato était clos. Barré par Tammy Abraham et Michy Batshuayi chez les Blues, il sait qu’il doit partir pour préserver ses chances d’être à l’Euro 2020. À Paris ou ailleurs, il lui reste moins de 48 heures pour trouver preneur...