Rien n’arrête le Paris Saint Germain lors de ce mercato estival. Après avoir déboursé 222 millions d’euros pour racheter la clause libératoire de Neymar au Barça, déboursé 15 millions d’euros pour Berchiche et enrôlé Dani Alves, le club parisien s’apprête à frapper encore un grand coup. Selon RMC, les hautes sphères parisiennes s’activent pour finaliser l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale mais pas seulement ! Ainsi, le PSG serait revenu aux affaires pour le milieu brésilien de l’AS Monaco Fabinho.

Une entrevue entre Nasser Al-Khelaïfi et Vadim Vasilyev aurait eu lieu ce jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Et le président du Paris SG aurait formulé une offre estimée à environ 150 millions d’euros plus Lucas Moura pour récupérer les deux joueurs monégasques. Une proposition astronomique qui ne laisserait pas insensible les dirigeants asémistes. Seul problème et non des moindres dans cette affaire, Lucas n’a pas encore donné son aval pour rallier la Principauté cet été.

Le PSG veut envoyer Lucas à Monaco

Toujours écarté du groupe parisien suite à une blessure, le milieu brésilien ne disputera donc pas la rencontre face à l’AS Saint-Etienne vendredi soir au Parc des Princes. A Paris, l’optimise prévaudrait sur ces deux dossiers. Pour rappel, Mbappé et Fabinho se sont déjà mis d’accord avec le PSG sur des contrats de cinq ans.

En parallèle, la direction parisienne doit s’atteler à dégraisser son effectif avant la fin du mercato estival. Ainsi, Angel Di Maria, Gonçalo Guedes, Serge Aurier, Krychowiak, Ben Arfa se trouvent plus que jamais sur le départ. Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique vont encore avoir du pain sur la planche avant la clôture du marché des transferts.