C’est une certitude, Nicolas Pépé sera vendu par le LOSC cet été. Mais le dossier traîne déjà un peu longueur pour un joueur dont le bon de sortie avait été validé depuis longtemps. Premier écueil, l’ailier est parti à la CAN en Égypte, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale avec la Côte d’Ivoire. Difficile pour lui de gérer son transfert dans ces conditions, alors qu’il souhaitait initialement que tout soit réglé avant le début de la compétition.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président du LOSC Gérard Lopez est revenu sur ce point précis, réfutant l’idée que le prix réclamé freine les ardeurs des courtisans. « On ne surestime rien. On sait quelles sont les propositions. Je voulais aussi clôturer son transfert avant la CAN. » Les propositions seraient de l’ordre de 90 M€ et auraient été formulées par l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan. Mais alors pourquoi rien ne se débloque ?

Une préférence pour le PSG

Il semblerait surtout que Nicolas Pépé, 24 ans, attende qu’un club précis passe à l’action, ce qui est loin d’être acté pour le moment. Comme L’Équipe le précise au cours de l’interview, il s’agit du PSG. « À la demande de son entourage, on a attendu un peu. Et Nico nous a dit qu’il voulait se concentrer sur la CAN. Il veut aussi discuter avec les entraîneurs. Je n’ai pas d’inquiétude. On verra les faits. Son entourage a une destination préférée (PSG). En soi, cela ne pose pas de problème. Les discussions se font avec des clubs prestigieux (Liverpool, Inter, Manchester City) où il sera bien. Après, tout le monde a le droit d’avoir des préférences », explique Lopez.

Nicolas Pépé a donc changé son fusil d’épaule et attendra la fin du parcours des Éléphants en Egypte avant de réfléchir à son avenir. Avec une légère préférence pour le PSG donc. Mais l’intérêt est-il réciproque ? Au tout début du mercato, le club de la capitale avait été cité parmi les prétendants, avant que Le Parisien assure qu’il se retirait de la course. C’était avant que la situation change pour Neymar et que Leonardo revienne aux commandes...

