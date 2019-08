« J’attends avec anxiété la fin du mercato anglais, parce que cela peut tout changer ailleurs en Europe. (...) J’espère qu’il n’y aura pas de départ, on devra attendre la fin du mercato anglais, c’est l’unique pays qui peut tout changer ». Dimanche, au sortir de l’amical face à Naples (0-1), le coach de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas affichait sa crainte de voir la composition de son groupe chamboulée par les clubs de Premier League.

Visiblement, ses peurs n’étaient pas justifiées, puisqu’il est apparu soulagé ce jeudi en conférence de presse. « Normalement, quand le mercato anglais se réveille le dernier jour, tu as des fax ou des mails qui arrivent, mais là, je pense que non. Mais sauf retournement de situation, il n’y aura rien. C’est une bonne chose », a-t-il lancé, affichant un large sourire. Il sait qu’une fois la menace anglaise passée, l’avenir de ses cadres devrait être assuré, comme pour Florian Thauvin (26 ans).

« Oui, j’ai l’espoir de conserver Florian. Il restera encore à la fin du mois d’août. La première chose, c’est que Flo est tranquille, content de rester, c’est important pour nous. Après, sincèrement, avec la fin du mercato anglais, je ne pense pas qu’il y a beaucoup de clubs qui peuvent acheter Florian vu sa qualité et la quantité d’argent qu’un joueur comme ça coûte. Il fait partie de ce groupe de 4 capitaines. On a des ambitions cette année, on doit garder les meilleurs et Flo en fait partie », a confié le technicien lusitanien, soulagé là encore.

Un latéral gauche... si possible

Il sera temps, ensuite, de se pencher sur l’éventuelle arrivée d’un latéral gauche pour concurrencer un Jordan Amavi pas épargné par la critique. « Je vais peut-être me répéter mais nous sommes en difficulté au niveau des investissements, il y a une possibilité que le mercato soit déjà terminé pour nous. On va voir, il n’y aura pas de grandes surprises. Ça veut dire qu’on compte absolument sur les joueurs qui sont restés », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« Latéral gauche, le président et Andoni en ont parlé, c’est une position que l’on recherche pour apporter de la concurrence. Je ne sais pas. C’est souvent recherché par les clubs. C’est un marché réduit, il n’y a pas de grandes options, et les coûts très élevés, je ne sais pas ce qu’on peut faire. On doit attendre les mouvements des autres clubs », a-t-il lâché. Mais pour l’OM et AVB, l’essentiel était ailleurs et avec la fin du marché anglais, ils respirent mieux.

