Si le Paris SG et l’AS Monaco se sont entendus dans le dossier Kylian Mbappé (18 ans), autour d’un prêt avec option d’achat fixée à 180 M€, les deux clubs peinent à trouver un terrain d’entente concernant Fabinho (23 ans). Alors que les discussions semblaient au point mort, L’Équipe nous apprend dans son édition du jour que les deux écuries négocient toujours au sujet du Brésilien.

Le quotidien sportif explique que les pensionnaires du Parc des Princes auraient formulé une offre de 60 M€ + 10 M€ de bonus ce lundi. Seulement, l’ASM ne semble pas convaincue. L’Équipe assure que les Rouge-et-Blanc demanderaient désormais 75 M€ pour lâcher leur international auriverde. D’où leur discours de façade. « Nous avons décidé de garder Fabinho, nous ne sommes plus à la recherche d’un milieu défensif », a-t-on fait savoir au journal dans les travées du Stade Louis II.

William Carvalho relancé

Seulement, l’ancien du Real Madrid ne cache pas son mécontentement au quotidien à La Turbie et souhaite toujours quitter le Rocher pour rallier la capitale. Alors, les Monégasques se parent à toute éventualité. Le dossier Leander Dendoncker (20 ans, RSC Anderlecht) est ainsi toujours ouvert. Mais le quotidien sportif nous apprend qu’en parallèle, les champions de France 2017 ont rouvert une vieille piste, laissée de côté ces derniers mois.

Cette piste mène à William Carvalho (24 ans), sentinelle du Sporting CP et du Portugal. Thèse confirmée par O Jogo et Record au Portugal. Leonardo Jardim connaît l’international lusitanien sur le bout des doigts et a déjà essayé de le faire venir en Principauté. Il faudra toutefois se montrer convaincant car les Lisboètes ont refusé les dernières offres de West Ham à hauteur de 35 M€ bonus inclus, exigeant 40 M€ pour transférer leur cadre. Fabinho est l’une des clés de la fin du mercato de l’ASM.