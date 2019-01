Bien décidée de se renforcer à quasiment toutes les lignes, l’AS Monaco ne tarde pas durant ce mercato d’hiver. Il faut dire que la situation sportive du club est très préoccupante avec une 19e place en championnat et une élimination piteuse en Ligue des Champions. A la demande de Thierry Henry, les dirigeants agissent vite. Naldo (36 ans) a déjà débarqué sur le Rocher. Le défenseur central brésilien doit apporter sa grinta sur le terrain, son expérience et son jeu de tête décisif dans les deux surfaces.

Il ne sera pas le seul. Cesc Fabregas est annoncé avec insistance depuis plusieurs jours et s’est même considérablement rapproché car d’après Sky Sport Italia, un accord a été trouvé entre le joueur et l’ASM. Le média italien ne précise pas en revanche les termes du contrat. En attendant l’arrivée probable de l’Espagnol, le champion de France 2017 cherche également un latéral gauche. Les joueurs comme Ballo-Touré et Kieran Gibbs, comme nous vous l’annoncions hier, sont pistés.

Monaco a trouvé un accord avec Fabregas... et Pepe

Dans les dossiers offensifs, le nom de François Kamano est apparu ces dernières heures mais c’est toujours en défense que l’on devrait voir de nouvelles arrivées prochainement. Toujours selon Sky Sport Italia, Monaco devrait frapper fort car un accord a été trouvé avec Pepe (35 ans). Le défenseur central portugais a l’avantage d’être libre depuis qu’il a résilié son bail avec les Turcs de Besiktas au mois de décembre. Même si son âge avancé peut mettre en doute ses qualités, il sort d’une belle saison et demie à Istanbul.

Voilà qui devrait considérablement renforcer une équipe de Monaco qui en a bien besoin pour assurer son maintien, et pourquoi pas entamer une remontée au classement. Les réseaux Jorge Mendes ont encore frappé car le nom du champion d’Europe 2016 circulait depuis quelques jours sur le Rocher mais pas que... En France, l’OL s’était un temps renseigné alors que ces dernières heures, le média portugais Record annonçait le joueur tout proche d’un retour au FC Porto, là où il a évolué entre 2004 et 2007.