On a longtemps cru cet été que l’OGC Nice allait perdre son joyau du milieu de terrain : Jean-Michaël Seri. En effet, l’international ivoirien a été la révélation de cette dernière saison de Ligue 1 qui a vu les Aiglons se classer à la troisième position, ne souffrant de quasiment aucune concurrence pour cette place. Si les hommes de Lucien Favre, l’entraîneur suisse, s’en sont si bien sortis c’est en grande partie grâce à leur milieu de terrain et donc à Seri.

Par conséquent, cet été, l’ancien joueur de Paços de Ferreira a été très demandé. Il a, fut un temps, été annoncé dans la Ville Eternelle, Rome, afin de s’engager avec la Louve, mais cela ne s’est pas fait. Ensuite, des négociations ont existé entre son club de Nice et le FC Barcelone, le club de ses rêves. Mais il semble que les négociations ont achoppé, chaque partie accusant l’autre de la fin des négociations. Alors, Seri s’est résolu à rester sur la Côte d’Azur.

« Paris a cette philosophie à laquelle je suis très attaché »

Mais ce n’était pas les deux seuls clubs intéressés. Le Paris Saint-Germain cherchait aussi un milieu de terrain, notamment après les départs de Blaise Matuidi (Juventus Turin) et de Krychowiak (en prêt à West Bromwich Albion) et s’est, en plus de Fabinho, tourné vers le milieu niçois qui avait impressionné lors de la double confrontation en championnat. C’est en tout cas ce qu’il a révélé dans un entretien accordé ce dimanche au quotidien Le Parisien.

« Oui, il y en a eu (des contacts, ndlr), notamment avec le directeur sportif, Antero Henrique. Je ne suis pas un joueur qu’on prend par défaut. Partir pour partir ne m’intéresse pas. Si je franchis le pas, ce sera forcément pour une équipe où je me sens désiré et qui joue au ballon. Paris a cette philosophie à laquelle je suis très attaché. Donc, pourquoi pas », a-t-il indiqué. Le PSG cherchera un renfort pour cet hiver et celui-ci pourrait être Wendel (Fluminense) mais cet été, le club de la capitale reviendra peut-être à la charge pour Seri. En tout cas, le message est passé.