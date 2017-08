Nice prépare déjà un tournant dans sa saison. A quelques jours d’affronter le Napoli en aller-retour des barrages de la Ligue des Champions, le Gym vient d’enregistrer la venue de Wesley Sneijder. Certes, le Hollandais de 33 ans n’a plus toute sa jeunesse mais du haut de 131 sélections, il peut apporter son expérience et dope l’image de l’OGC Nice. Car c’est un nouveau gros coup réalisé par Jean-Pierre Rivère et son équipe après Ben Arfa il y a deux ans, et Balotelli l’an passé.

Le recrutement niçois est loin d’être terminé car dans la même journée, le club officialise la venue d’Allan Saint-Maximin. « L’international français U20 Allan Saint-Maximin arrive à l’OGC Nice en provenance de l’AS Monaco. Il s’est engagé ce lundi soir après avoir passé la visite médicale. (...) Il a dans sa palette des qualités recherchées par le Gym : celles d’un attaquant explosif capable de dynamiser les couloirs. De belles promesses dont Saint-Maximin (20 ans) est porteur depuis ses débuts en Ligue 1, en 2013-14, à 16 ans, sous les ordres de Christophe Galtier à St Etienne » affirme le communiqué.

L’ailier français âgé de 20 ans arrive à Nice pour confirmer ses bonnes dispositions entrevues à Hanovre et Bastia où il a été prêté lors des deux dernières saisons par Monaco. Recruté il y a deux ans contre 5 M€ à Saint-Etienne, le joueur semblait bien parti pour faire la saison avec l’ASM mais l’arrivée de Ghezzal sur le Rocher ce lundi a dû changer la donne. Si le mouvement n’est pas précisé, il s’agirait d’un transfert pour environ 10 M€.