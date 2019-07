L’an dernier, l’Olympique Lyonnais ne manquait pas de garanties sur le flanc gauche de la défense. Avec Ferland Mendy en tant que titulaire et Fernando Marçal en doublure, les Gones pouvaient s’avancer l’esprit léger. Néanmoins, la donne à changé suite au mercato estival. Apprécié par Zinedine Zidane et le Real Madrid, Ferland Mendy (24 ans) a donc pris le chemin de l’Espagne contre un chèque de 48 millions d’euros plus des bonus s’élevant à 5 millions d’euros.

Les Gones qui ont fait venir le jeune Belge Héritier Deyonge (17 ans) en provenance du PSV Eindhoven. Bien que prometteur, ce dernier ne semble pas constituer une solution à court terme et le recrutement d’un latéral gauche était devenu prioritaire pour les Rhodaniens. Les options ont été nombreuses, de Filipe Luis (Atlético de Madrid) à Kieran Tierney (Celtic Glasgow), en passant par Lucas Digne (Everton) et Renan Lodi (Athletico Paranaense). Finalement c’est le Lillois Youssouf Koné qui a conquis l’OL.

Youssouf Koné est Lyonnais

Jeune joueur de 23 ans, le Malien a profité du départ de Fodé Ballo-Touré pour l’AS Monaco au mercato hivernal pour être propulsé titulaire avec le club nordiste. Convainquant dés ses débuts, le natif de Bamako a pris part à 23 rencontres cette saison et a aligné les prestations solides. De quoi convaincre son sélectionneur Mohamed Magassouba de le prendre dans son groupe pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Fier d’annoncer son arrivée pour 9 millions d’euros, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas l’a annoncé en conférence de presse en marge de la présentation de Mendes ce mercredi. « L’accord a été pris globalement avec Lille pour Youssouf Koné, qui arrive lui pour 9 M€ sans aucun bonus, mais avec un pourcentage de revente. Il est plus jeune que Mendes, d’où le choix des supports en termes d’acquisition. L’opération a été conclue hier après beaucoup d’échanges. C’est une opération liée à celle de Youssouf Koné, qui arrivera aussi quand il aura fini la CAN. L’arrivée de Koné est liée à la visite médicale », a-t-il expliqué.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10