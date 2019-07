Une étoile filante. Il y a deux ans, l’Olympique Lyonnais misait sur Tanguy Ndombele, repéré par l’œil expert de Florian Maurice. Alors à Amiens, le milieu de terrain passait un vrai cap dans sa carrière en rejoignant les pensionnaires du Groupama Stadium. Et il ne lui avait pas fallu très longtemps pour mettre tout le monde d’accord. Devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Genesio, Ndombele n’a cessé d’impressionner à chacune de ses sorties lui qui a découvert la Ligue des Champions avec l’OL. Il a aussi tapé dans l’oeil de Didier Deschamps qui a fait appel à lui en équipe de France A. Une belle évolution pour celui qui évoluait jusqu’alors avec les Espoirs.

Conscients de détenir un vrai talent, les Lyonnais savaient qu’ils allaient être attaqués cet été. Depuis plusieurs mois, le footballeur âgé de 22 ans était ciblé par les meilleurs clubs du Vieux Continent. Ainsi, Manchester City, la Juventus, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Tottenham étaient régulièrement cités parmi ses courtisans. Mais les Spurs se sont montrés les plus intéressés par le natif de Longjumeau. Comme l’a indiqué L’Équipe, le joueur a visité les installations du club anglais durant ce mois de juin. Après une discussion avec Mauricio Pochettino, Tanguy Ndombele a été convaincu par le projet des Londoniens. Des Londoniens qu’il rejoint officiellement.

En effet, l’Olympique Lyonnais vient d’officialiser le départ de l’international tricolore acheté 8 M€ (20% sur une future plus-value) il y a deux ans. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombele au club de Tottenham pour un montant de 60 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 M€. L’Olympique Lyonnais remercie Tanguy Ndombele pour son implication sous le maillot du club depuis son arrivée en 2017 et le félicite pour son professionnalisme et ses performances qui lui ont notamment permis d’intégrer l’équipe de France. Il lui souhaite une grande réussite avec son nouveau club », peut-on lire sur le communiqué publié par les Gones. Une nouvelle aventure pour Tanguy Ndombele qui va donc découvrir la Premier League aux côtés d’autres Bleus, à savoir Hugo Lloris et Moussa Sissoko.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de @SpursOfficial pour un montant de 60 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 M€. pic.twitter.com/uScRIkIWvK — Olympique Lyonnais (@OL) 2 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10