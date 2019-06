C’est officiel depuis ce mardi matin, l’Olympique Lyonnais s’est attaché les services de Jean Lucas (21 ans). Pour ce faire, les Gones ont déboursé 8 M€ à Flamengo, un montant auquel pourrait s’ajouter « un intéressement à la revente ». Le milieu de terrain brésilien, qui s’est engagé jusqu’en juin 2024, s’est présenté, en début d’après-midi, en conférence de presse, tout heureux d’être là.

« Je remercie Dieu et ma famille. Je vous remercie aussi président de m’offrir mon rêve d’enfant de pouvoir jouer en Europe. Je suis reconnaissant à Lyon de m’offrir cette opportunité », a-t-il d’abord lancé, fier de rejoindre l’OL « une grande équipe avec de grands joueurs avec de grandes idoles » et « une Ligue 1 très physique ». « J’espère marquer l’histoire du club à mon tour », a-t-il lâché, expliquant ce qui l’avait poussé à choisir les Rhodaniens.

Fan de Paul Pogba

« Juninho m’a appelé, il m’a demandé de venir ici. J’avais envie de connaître la France, j’en parle depuis petit. Juni m’a appelé et je lui en suis reconnaissant. C’est ce qui a fait basculer ma décision », a-t-il confié, comptant sur l’expérience de Sylvinho pour continuer à progresser. « Je sais que Sylvinho était adjoint de la sélection, il a un gros vécu dans le monde du football. Je sais que je dois grandir, je lui demanderai toujours son aide quand j’en aurai besoin », a-t-il indiqué.

Le Brésilien espère rapidement le convaincre de lui donner du temps de jeu rapidement pour mettre à profit ses qualités. « Je vais essayer de m’adapter le plus vite possible pour jouer rapidement et donner du plaisir aux supporters de Lyon. J’aime attaquer, je sais défendre aussi, j’aide l’équipe, j’aime marquer, j’espère pouvoir jouer vite pour montrer de quoi je suis capable aux supporters », a conclu ce fan de Paul Pogba. On lui souhaite le même destin.

