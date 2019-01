Ce dimanche est un grand jour pour l’Olympique Lyonnais. En effet, les hommes de Bruno Genesio s’apprêtent à se déplacer à Saint-Étienne pour un derby qui tient presque toujours ses promesses (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Mais ce n’est pas uniquement pour cela que les Rhodaniens font l’actualité en ce jour dominical. En effet, de l’autre côté des Alpes, on parle beaucoup de l’OL dans la gazette des transferts et notamment de Tanguy Ndombélé.

Depuis maintenant plus d’un an, le milieu de terrain, devenu international français, met de nombreuses équipes européennes à ses pieds. Si on en croit les informations de Tuttosport, c’est au tour de la Juventus d’être affolée par le natif de Longjumeau (91, Essonne). Les Juventini penseraient donc à l’ancien d’Amiens pour venir renforcer leur entrejeu et cela en plus d’Aaron Ramsey, le milieu de terrain d’Arsenal, qui sera en fin de contrat en juin prochain.

83 millions d’euros ?

D’après les informations du média transalpin, un sommet est même prévu en milieu de semaine prochaine afin de discuter des possibilités de recruter le Français. Mais les Bianconeri ne sont pas les seuls sur le dossier puisque récemment un intérêt de Manchester City, qui a affronté par deux fois l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions cette année (une victoire et un nul pour l’OL), avait filtré pour l’élégant milieu de terrain.

Toutefois, fin décembre, le Times évoquait un chiffre de 83 millions d’euros demandé par Jean-Michel Aulas, le grand patron de l’institution rhodanienne. Il n’est pas vraiment dans les habitudes de la Vieille Dame de débourser une si grosse somme pour un joueur, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle pour ce genre de profil, qui se fait de plus en plus rare sur le marché. Il ne restera plus qu’à convaincre l’OL de lâcher sa jeune pépite.