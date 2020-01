L’Olympique Lyonnais est sur tous les fronts. Sur le terrain sportif, les Gones se sont qualifiés hier soir pour la finale de la Coupe de la Ligue après avoir passé l’obstacle lillois. Sur le terrain du mercato, les pensionnaires du Groupama Stadium ont remporté une première victoire en obtenant le prêt de Karl Toko Ekambi, présenté hier entre Rhône et Saône. Mais les Rhodaniens ont encore des combats à mener dans la dernière ligne droite du mercato. Pendant que les coéquipiers de Jason Denayer étaient sur le terrain, Florian Maurice et Vincent Ponsot, eux, n’étaient pas présents au stade pour participer à la fête. Les deux hommes étaient en train de travailler sur les dossiers liés au marché des transferts.

Jean-Michel Aulas s’est chargé de faire une mise à jour concernant ce sujet brûlant. « Nous avons des nouvelles sur le mercato. C’est compliqué d’en parler. Il faut aller chercher des joueurs d’un niveau supérieur sans affaiblir l’enthousiasme et la dynamique créées par l’Académie. Nous avons de bonnes générations qui arrivent. Il faut trouver le bon compromis. Nous allons tenter d’aboutir sur un et peut-être deux joueurs qui vont venir renforcer très rapidement le groupe ». Avec le départ potentiel de Lucas Tousart, que le Hertha Berlin ne lâche pas d’une semelle, un milieu semble être la priorité des dirigeants.

JMA donne le ton pour la fin du mercato

Comme indiqué sur notre site, les Gones suivent notamment la piste menant à Bruno Guimaraes de l’Athletico Paranaense, pour lequel ils ont formulé plusieurs offres dont une dernière de 22 millions d’euros qui a été repoussée. « Nous avons deux possibilités en Angleterre et l’une au Brésil, effectivement. Ce sont deux excellents joueurs que l’on chasse mais nous ne pouvons pas en parler, car rien n’est signé », a précisé JMA quand il lui a été demandé où était le dossier Bruno. Pour la piste anglaise, cela ne fait aucun doute qu’il s’agit de celle menant à Jean Michaël Seri. Prêté à Galatasaray, l’ancien joueur de Nice appartient toujours à Fulham. Pour rappel, il y a quelques jours, nous vous avions expliqué sur notre site que l’OL avait déjà formulé deux propositions pour Seri.

Jean-Michel Aulas avait parlé de deux arrivées potentielles encore cet hiver. En plus d’un milieu, un élément offensif pourrait toujours être recruté. Là encore, le nom du joueur suivi est déjà connu puisqu’il s’agit de Tino Kadewere. Au micro de Canal+, le patron des Gones avait expliqué après la rencontre. « Pour Kadewere, on peut le faire venir puis le prêter dans la foulée, pour éviter de gêner les jeunes qui émergent cette année ». Le bon match de Rayan Cherki face à Nantes a donc bien changé les plans des Rhodaniens, qui préparent donc l’avenir à court et moyen terme. « Nous allons continuer, car on ne peut pas se permettre d’être en dessous de notre niveau comme nous l’étions avant la trêve. Nous allons tout faire pour compenser les blessures que nous avons subies », a conclu un président Aulas qui se prépare à une fin de mercato agitée !