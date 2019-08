A 32 ans, et après avoir refusé un pont d’or chinois l’hiver dernier, Luiz Gustavo semble cette fois-ci bien décidé à quitter l’Olympique de Marseille. Le joueur ne manque d’ailleurs pas de courtisans. Les Turcs de Fenerbahçe ont été les premiers à dégainer. Et après une première offre de 5 M€ (bonus inclus) refusée, les Stambouliotes sont revenus à la charge avec une proposition à hauteur de 6 M€. Ces dernières heures, l’AS Monaco se serait également insérée dans le dossier. Séduit à l’idée de rallier les rives du Bosphore, le natif de Pindamonhangaba va toutefois devoir prendre son mal en patience.

Car l’OM est dans une situation très compliquée. En clair, si le club phocéen se montre toujours aussi gourmand, L’Equipe explique que c’est parce qu’il hésite fortement à se séparer du Brésilien. Seule une très belle offre permettrait à un OM sans le sou de pouvoir recruter un remplaçant. Et c’est là que le bât blesse. Le quotidien précise en effet qu’Andoni Zubizarreta (le directeur sportif olympien) n’a que Valentin Rongier en guise de back-up. Depuis tout ce temps, l’Espagnol n’aurait donc ciblé que le Nantais, dont le profil n’est d’ailleurs pas vraiment identique à celui de Luiz Gustavo et pour lequel les Canaris réclament une forte somme (20 M€).

Zubizarreta n’a qu’une option de rechange

Étonnant donc pour un dirigeant censé pouvoir dénicher quelques bons coups, notamment sur son terrain de chasse de prédilection : l’Espagne. Remplaçant hier au coup d’envoi du match entre les Phocéens et le Gym, le milieu de terrain brésilien n’était donc pas spécialement préservé en vue d’une négociation. Interrogé en conférence de presse sur ce dossier, André Villas-Boas a en effet confirmé la tendance du moment : à savoir que l’OM ne compte pas laisser filer l’ancien pensionnaire de Wolfsbourg aussi facilement et que l’équipe de Jacques-Henri Eyraud espérait toujours lui faire signer une prolongation.

« J’ai parlé avec Luiz Gustavo ce matin (hier). Il y a eu une offre de Fenerbahçe qui a été refusée par le club. C’est un joueur important pour nous. Comme il a passé une semaine comme ci, comme ça, on a pensé qu’il valait mieux que Kevin (Strootman) joue sentinelle (contre Nice). L’offre est inacceptable. A la fin, le joueur peut rester et on pourrait parler prolongation. C’est l’objectif du club », a déclaré le Portugais à l’issue du match remporté par l’OM face aux Aiglons (2-1). Mais ce n’est pas gagné.

