Avec la tenue du G7 à Biarritz du 24 au 26 août, la Ligue de Football Professionnel avait décidé de décaler quelques rencontres de la troisième journée de Ligue 1. Du coup, il fallait attendre ce mercredi soir pour voir le dernier match de cette nouvelle levée, avec une confrontation entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera. Auteur d’un début de saison très intéressant avec deux victoires contre Amiens (2-1) et Nîmes (2-1), les Aiglons visaient la passe de trois face à une formation olympienne qu’ils n’ont plus battue depuis septembre 2016 (5 victoires phocéennes depuis, ndlr). La situation était totalement différente côté olympien, les Phocéens n’ayant toujours pas connu le succès à cause d’une défaite face à Reims (0-2) et d’un nul à Nantes (0-0). Le club marseillais voulait donc enfin lancer sa saison ce soir en terres niçoises. Pour se faire, André-Villas Boas optait pour son 4-3-3 avec Alvaro en défense et l’autre recrue Benedetto en attaque. Luiz Gustavo, sur le départ, était lui sur le banc. En face, les hommes de Patrick Vieira se présentaient également en 4-3-3.

Sur une pelouse en mauvais état, les Olympiens montraient de meilleures choses dans un premier temps et tentaient de passer par les couloirs. Mais les hommes d’André Villas-Boas n’étaient pas dangereux, à l’inverse des Aiglons qui retrouvaient rapidement leurs esprits. Dos au but, Lusamba servait d’ailleurs Cyprien qui voyait sa belle frappe frôler le montant d’un Mandanda certainement battu sur ce coup (9e). Les joueurs de Patrick Vieira commençaient alors à prendre le dessus. Suite à une mauvaise tête de Tameze, Ganago frappait fort mais sa tentative passait devant le but (22e). Globalement, les défenseurs remportaient donc leurs duels mais la rencontre allait connaître un événement inattendu. En raison de chants et banderoles homophobes, M. Turpin stoppait la rencontre et renvoyait tout le monde aux vestiaires pour une dizaine de minutes (28e). Finalement, le jeu pouvait reprendre et cette interruption faisait du bien à l’OM. Car derrière, les visiteurs débloquaient la situation.

Une histoire de penaltys

Strootman servait Benedetto qui écartait à droite vers Sarr. Le centre contré de l’ancien Messin revenait alors sur l’Argentin qui armait du droit. Surpris par une petite déviation, Benitez ne pouvait sortir cette tentative (31e, 0-1). Les Olympiens insistaient alors pour doubler la mise mais Payet à deux reprises (45e, 43e) et Benedetto sur un ciseau (36e) ne marquaient pas. Et Benitez sauvait ensuite l’OGCN en sortant une tête de Sanson (45e+5). Le score était donc de 1-0 à la pause en faveur des Phocéens. Au retour des vestiaires, les Aiglons tentaient de revenir. Après un joli jeu à trois, Burner armait une lourde frappe mais celle-ci passait encore au-dessus (49e). Mais les locaux perdaient ensuite Hérelle sur blessure, remplacé par Cissé (55e). Avec ce moment de flottement, l’OM en profitait pour amorcer quelques contres mais sur l’un d’entre eux, Benedetto ne cadrait pas sa reprise de volée (57e). Les changements s’enchaînaient et Patrick Vieira faisait plutôt des bons choix. Tout juste entré en jeu, Atal butait sur Mandanda (62e).

Et sur le corner suivant, le gardien olympien sauvait encore les siens en sortant un coup de tête de Cissé (63e). Mais sur l’action suivante, Amavi effleurait Ganago et M. Turpin désignait le point de penalty. Cyprien s’élançait et transformait (66e, 1-1). Tout était donc à refaire pour l’OM et André Villas-Boas lançait Germain à la place de Lopez, pas très en vue ce soir (70e). Une minute après son entrée en jeu, l’ancien Niçois obtenait à son tour un penalty pour une faute de Pelmard. Après l’épisode à Nantes, Payet s’emparait du ballon et redonnait l’avantage aux siens (73e, 1-2). Et le troisième but phocéen n’était pas loin quelques instants plus tard mais le coup de tête de Germain était sorti par un Benitez très vigilant (76e). Derrière, les Aiglons faisaient le jeu pour tenter de revenir au tableau d’affichage, en vain. Après une défaite et un nul, l’OM enregistrait donc sa première victoire de la saison (2-1). Il faudra désormais enchaîner face à l’AS Saint-Etienne dimanche soir, tandis que l’OGC Nice défiera le Stade Rennais un peu plus tôt dans la journée.

L’homme du match : Payet (7) positionné dans le couloir gauche, le numéro 10 olympien était attendu et il n’a pas forcément déçu. Souvent maladroit balle au pied, le milieu de terrain français a tout de même été intéressant dans le jeu, avec une frappe au-dessus (35e) et une autre contrée (43e). Mais la troisième a été la bonne puisqu’il a trompé la vigilance de Benitez sur penalty pour offrir la victoire à l’OM (73e). Et au niveau des passes, il n’a pas perdu sa précision, à l’image de ce superbe extérieur du pied vers Sanson, qui a buté sur le gardien niçois avant la pause (45e+5). Un match intéressant de la part de l’ancien Hammer.

Benítez (6) : le gardien niçois faisait son retour après une blessure au quadriceps survenue pendant la préparation. Il a vite répondu présent lorsqu’il a capté en deux temps la frappe de Strootman (6e). Il n’a pu qu’effleurer le ballon sur l’ouverture du score de Benedetto (31e). À l’inverse, il s’est interposé sur la reprise de ce même Benedetto (36e) et sur la tête de Sanson juste avant la mi-temps (45e+5). Il n’a rien pu faire sur le penalty de Payet (73e). Il s’est montré décisif sur la tête de Germain (76e).

Burner (4,5) : il n’a pas été à son avantage, notamment après la reprise du match suite à l’interruption orchestrée par l’arbitre, à l’image de cette action où Payet l’a mis dans le vent dans la surface de réparation, heureusement pour lui sans conséquence (35e). En début de seconde période, son tir puissant est passé au-dessus du but marseillais (49e).

Hérelle (3,5) : il ne s’est pas beaucoup montré pour ne pas dire pas du tout pendant ce match. Il a perdu la plupart de ses ballons. Le défenseur a demandé à sortir après avoir stoppé sa course et s’être écroulé au sol. Remplacé par Cissé (55e). Il s’est tout de suite montré sur une tête qui demande à Mandanda de s’employer (62e).

Dante (5) : son dégagement manqué en corner n’a eu aucune incidence (3e). Il n’a pas pu contrer la frappe de Benedetto et n’a pu qu’effleurer le ballon (31e). Ensuite, il a dû faire face à la domination marseillaise au retour de l’interruption du jeu. En seconde période, il ne s’est pas vraiment montré décisif alors qu’il a joué le plus de ballons dans son équipe.

Pelmard (4) : il a perdu le ballon amenant la première frappe du match de Strootman (6e). Surpris et devancé sur la passe de Benedetto en profondeur pour Bouna Sarr, il a été fautif et n’a pu que contrer la passe décisive de ce dernier pour son coéquipier argentin (31e). À l’inverse, il est l’un des joueurs qui a joué le plus de ballons et qui en a gagné le plus. Mais il a fait faute sur Germain, amenant le penalty (71e). Remplacé par Le Bihan (81e).

Cyprien (6,5) : il a été l’homme fort de l’OGC Nice. Son extérieur du pied aux 25 mètres aurait pu permettre à l’OGCN d’ouvrir le score (9e). Il a été intéressant sans être décisif en première mi-temps, à l’image de sa double frappe à l’entrée de la surface de réparation, toutes les deux contrées (40e). Il a inscrit le but égalisateur sur un penalty imparable en pleine lucarne (66e).

Lees Melou (5) : il s’est montré actif offensivement avec quelques incursions dans la défense marseillaise mais sans être décisif. Il lui a manqué le dernier geste, à l’image de cette action où Tameze lui a délivré un excellent ballon en profondeur qu’il a tenté de contrôler en vain plutôt que d’armer une reprise (41e). Il a été coupable de quelques fautes en seconde période. Il a écopé d’un carton jaune après une faute sur Payet (90e+4).

Tamèze (4,5) : il est l’un des Niçois qui a joué le moins de ballons. Quelques passes intéressantes à l’image de celle vers Lees Melou (41e). Il a été remplacé par Atal (61e). L’Algérien a tout de suite fait oublier son coéquipier, sorti. Sur son premier ballon, il a placé une frappe qui a obligé le gardien marseillais à se détendre pour la détourner (62e). Il a ensuite été très actif au milieu de terrain.

Sacko (5,5) : à l’image de ses coéquipiers de l’attaque, il a tenté de peser sur la défense marseillaise, parfois avec réussite, parfois sans alors qu’il a perdu énormément de ballons. Il n’a pas su se montrer décisif mais il a délivré des passes et des centres plutôt intéressants.

Lusamba (5,5) : ce n’était pas son poste préférentiel et cela s’est vu. Il a subi quelques fautes. Une de ses rares frappes a terminé au-dessus du but (45e). En revanche, il a été plus à son avantage dans le jeu en remise. Il a été à l’origine de la passe en profondeur qui a amené le penalty sur Ganago (64e).

Ganago (6) : très actif sur son côté droit, il a souvent pris le meilleur sur Amavi. Il aurait pu ouvrir le score, mais sa reprise en angle fermé n’a pas pris le chemin du but (22e). Là où il a fait mieux que ses coéquipiers en attaque, c’est que l’une de ses incursions a été décisive puisqu’il a subi la faute qui amène le penalty (65e).

Mandanda (6,5) : sept tirs niçois en première période, aucun cadré. Le portier phocéen est rentré tranquillement dans son match, les Aiglons n’étant pas assez précis en attaque. Et même dans le jeu, le champion du Monde n’a pas eu un énorme travail dans un premier temps. Mais après la pause, il en a eu un peu plus. Auteur de belles parades devant Atal (62e) et Cissé (63e), il n’a cependant rien pu faire sur le penalty de Cyprien (66e). Un bon match de la part du capitaine de l’OM.

Sakai (6) : le latéral droit japonais, opposé à Sacko dans son couloir, a su contenir les Aiglons. Même si quelques interventions ont semblé limites, le joueur de 29 ans n’a jamais été perturbé, lui qui a récupéré 17 ballons, soit le plus haut total de la partie avec le Niçois Pelmard.

Kamara (6) : le joueur formé à l’Olympique de Marseille enchaîne les titularisations et c’est bien normal. En charnière centrale, le défenseur de 19 ans a multiplié les bonnes interventions pour éteindre les débuts d’incendies. Si on l’a moins vu dans le jeu aérien par rapport à l’Espagnol, il a été un peu plus présent au sol.

Gonzalez (6) : encore une fois préféré à Caleta-Car pour accompagner Kamara en charnière centrale, le joueur prêté par Villarreal a réalisé un bon travail, notamment dans le jeu aérien où il s’est imposé. Il a donc plutôt rempli le contrat ce soir. De bon augure pour la suite de la saison.

Amavi (4) : si l’OM a besoin d’un latéral gauche, ce n’est pas pour rien. Etant le seul latéral de métier dans ce couloir, le joueur de 25 ans n’a pas de concurrence. Et ce soir encore, il n’a pas fait son match, étant très souvent pris dans le dos par Ganago notamment. Pas forcément impliqué, il a même concédé un penalty pour une faute sur l’ailier niçois. Il va donc vite falloir passer à autre chose.

Lopez (4,5) : pour sa deuxième titularisation de la saison, le Marseillais n’a pas été très en vue. Présent dans l’entrejeu aux côtés de Sanson et Strootman, le joueur de 21 ans a plutôt été invisible, ses deux coéquipiers étant beaucoup plus actifs. Il a d’ailleurs perdu un tiers de ses ballons. Remplacé par Germain (70e), qui a marqué beaucoup de points en obtenant un penalty avant de voir sa tête être sortie par Benitez.

Strootman (6) : placé juste devant sa défense (Luiz Gustavo débutant sur le banc), l’international néerlandais a fait un bon travail d’essuie-glaces. Au milieu, l’ancien joueur de l’AS Roma n’a pas ménagé ses efforts pour récupérer des ballons et stopper les Aiglons. Il est également à l’origine de l’ouverture du score avec une belle percée pour servir Benedetto (31e).

Sanson (5,5) : l’ancien Montpelliérain, qui a d’abord mal commencé en multipliant par exemple les fautes, s’est rattrapé au fur et à mesure. Plutôt actif au milieu, le joueur de 25 ans a souvent fait la transition entre la défense et l’attaque. Et s’il a perdu plusieurs ballons (14), il n’a rien lâché, comme dans le temps additionnel où il s’est débrouillé pour obtenir un corner. Il aurait même pu marquer mais Benitez a sorti son coup de tête (45e+5).

Sarr (5,5) : en l’absence de Thauvin, l’ancien Messin était encore aligné sur l’aile droite, comme contre le FC Nantes (0-0). Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, le joueur de 27 ans a beaucoup couru pour apporter une solution dans son couloir, mais il n’a jamais réussi à faire la différence. La preuve par exemple avec un centre pour personne finalement contré, sur l’ouverture du score (31e). Et au retour des vestiaires, il a disparu des radars petit à petit. Remplacé par Caleta-Car (89e).

Benedetto (6,5) : après avoir manqué son penalty contre le FC Nantes, l’attaquant argentin devait absolument se racheter ce soir, et c’est ce qu’il a fait. Invisible dans un premier temps, l’ancien joueur de Boca Juniors n’a eu besoin que d’une occasion pour marquer (31e). Le doublé n’était d’ailleurs pas loin ensuite avec un superbe ciseau (36e). Après la pause, il a encore tenté sa chance mais sa reprise a fui le cadre (57e). Aligné en pointe, il a donc réalisé une belle prestation avant de laisser sa place à Luiz Gustavo (81e).

Payet (7) : voir ci-dessus

