Une erreur de casting ? Il y a quelques jours, L’Équipe expliquait que l’Olympique de Marseille s’interrogeait sérieusement sur la possibilité de se séparer de Kostas Mitroglou (29 ans) cet hiver. Soit seulement six mois après son arrivée en provenance de Benfica pour 15 M€. Le quotidien sportif arguait que le Grec n’avait pas réussi à se mettre Rudi Garcia et son staff dans la poche et ne serait pas retenu en janvier.

Un discours qui n’a jamais été confirmé officiellement, le technicien olympien défendant plutôt globalement l’international hellène (58 sélections, 16 buts) face à la presse. Un discours qui n’est en tout cas absolument pas celui de l’entourage du natif de Kavala. Interrogé par La Provence, un proche de l’ancien pensionnaire de l’Olympiacos Le Pirée s’est montré très clair sur les intentions du buteur.

« Aucune chance qu’il quitte l’OM cet hiver »

« Il n’y a aucune chance qu’il quitte l’OM cet hiver », a ainsi lâché le proche de Mitrogoal au quotidien régional. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le n° 11 olympien, 3 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée, souhaite s’imposer du côté de l’Orange Vélodrome. Il entend bien prouver qu’il a largement le niveau et les qualités pour inverser la tendance aux yeux du public marseillais et des observateurs.

« Kostas a été trop sévèrement critiqué alors que vous savez qu’il est arrivé blessé dans un nouveau championnat et un nouveau pays. Pour certains, je crois qu’il a été ciblé intentionnellement, mais il a une grande personnalité, est un grand combattant et va faire ses preuves, même si l’équipe reste la plus importante », a conclu le proche du goleador. Le ton est donné. Kostas Mitroglou n’entend pas quitter l’OM si tôt.