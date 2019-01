Il aura fait mariner l’Olympique de Marseille pendant un bon bout de temps. Ciblé par le club phocéen depuis l’été dernier, Mario Balotelli (28 ans) aura mis la patience des dirigeants phocéens à rude épreuve. Il y a six mois, l’OM devait ainsi batailler avec les exigences du joueur et de son agent, ainsi que celles de l’OGC Nice. Deux fronts qui avaient fini par l’emporter sur la volonté marseillaise d’enrôler l’Italien. Cet hiver, la donne a changé.

Malheureux au Gym depuis son transfert avorté, Balotelli a finalement convaincu les dirigeants niçois de ne pas s’opposer à son départ. Mieux, lassés par l’attitude d’un joueur démotivé (0 but marqué en championnat depuis le début de la saison) et en froid avec son entraîneur Patrick Vieira, les Aiglons ont accepté de le libérer de ses six derniers mois de contrat sans contre-partie. Une occasion sur laquelle a sauté l’OM. Et si Mino Raiola a tenté plusieurs coups en douce (avec Sassuolo et West Ham), l’actuel septième du classement de Ligue 1 a remporté la bataille.

Un meilleur contrat à l’OM qu’à Nice pour Super Mario

Attendu au centre d’entraînement marseillais ce matin pour y passer la traditionnelle visite médicale, Mario Balotelli se rendra ensuite dans les bureaux olympiens pour y parapher son contrat de cinq mois. Un soulagement pour l’OM malgré de nombreuses critiques sur les modalités contractuelles et un intérêt persistant pour un joueur muet depuis le début de la saison. Le tout sans parler de la teneur des négociations. Selon Nice-Matin, c’est en effet le futur ex-directeur général de Nice, Julien Fournier qui a renoué le contact avec Raiola pour l’OM ! Pire, Andoni Zubizarreta n’a pas souhaité faire partie des négociations, tandis que le président Jacques-Henri Eyraud a bouclé les derniers détails avec l’agent du joueur seulement par mail.

Autant de reproches qui ne manqueront pas de s’intensifier si Balotelli ne parvient pas à briller sur la Canebière. Car le Transalpin a négocié un juteux accord avec l’OM toujours d’après Nice-Matin. A Marseille, Balotelli touchera au moins 4 M€ bruts. Un salaire assortis de primes de présence et d’objectifs. Par exemple, s’il parvient à inscrire 10 buts sous le maillot phocéen, Balotelli touchera un bonus de 100 000€ par mois. Au total, L’Equipe précise que cette part de variables peut atteindre la somme de 1,4 M€. Au final, Balotelli a donc négocié un meilleur contrat qu’à Nice. A lui maintenant de rentabiliser l’investissement consenti par Frank McCourt.