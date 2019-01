Les infos du jour en France

À Marseille, ça bouge enfin ! C’est enfin la fin du feuilleton Mario Balotelli à Marseille ! Les deux parties sont finalement parvenues à trouver un accord aujourd’hui, sur un contrat de 6 mois, selon RMC. L’attaquant italien arrivera libre de Nice, après avoir résilié son contrat chez les Aiglons. Il est attendu demain matin, mercredi, à la Commanderie pour signer à l’Olympique de Marseille et y passer sa visite médicale, comme l’explique également Sky Italie.

Dalbert dans le viseur. Et les dirigeants marseillais ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin sur ce mercato hivernal. En effet, pour concurrencer un Jordan Amavi décevant, le nom de Dalbert revient avec insistance. Le latéral gauche brésilien joue peu du côté de l’Inter et pourrait donc débarquer cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le PSG garde espoir pour Idrissa Gueye. Courtisan déclaré du Toffee Idrissa Gueye, le Paris Saint-Germain s’est souvent heurté aux exigences financières élevées d’Everton. Mais d’après L’Équipe, le club anglais aurait revu ses prétentions à la baisse. De 45 M€, la formation de Premier League demanderait désormais entre 30 et 35 M€.

En bref en France

Info FM : Nguba Chris Mbongu, jeune U19 de l’Entente Sannois Saint-Gratien fait l’objet de pas mal d’observations. Né en 2000, le footballeur âgé de 18 ans a attiré selon nos informations, des émissaires d’Angers et Bordeaux qui ont supervisé le défenseur. Des clubs étrangers dont la Fiorentina, Villarreal et Cologne en ont fait de même.

Les performances de Zeki Çelik avec Lille ne seraient pas passées inaperçues. En effet, selon AS, l’Atlético de Madrid et l’Olympique Lyonnais suivraient de près sa situation. Le média espagnol annonce que le Turc est évalué à environ 5 M€, mais que ses performances pourraient faire monter les enchères.

D’après Sky Sport Italia, tout est bouclé entre Bordeaux et le Milan pour le transfert de Raoul Bellanova en fin de saison. Le média italien va même plus loin en dévoilant les détails de ce transfert. Milan va toucher 1 M€ assortis de bonus et aura un droit de rachat, en plus de toucher 10% sur une éventuelle prochaine revente. L’Italien de 18 ans va percevoir lui un salaire compris entre 700 000 et 900 000 € annuels.

C’est officiel en France

Gauthier Gallon fait son retour à Nîmes. Le gardien de 25 ans qui évolue à Orléans reviendra dans son club formateur la saison prochaine.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le retour de @GauGallon au Club à compter de la saison prochaine ! pic.twitter.com/XJJt3PczkI — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 22 janvier 2019

Nicolas Taravel quitte Grenoble. Le défenseur central a résilié son contrat avec le club isérois. Il pourrait rejoindre les Etats Unis.

Taravel n'est plus Grenoblois ! Le jeune défenseur va découvrir un autre continent...https://t.co/5yPpWY65YX pic.twitter.com/jppqjBjIxP — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) 22 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Le triangle Morata-Higuain-Piatek. On attend toujours les officialisations des transferts de ces trois buteurs. En effet, ils se retrouvent au milieu d’une transaction de grande envergure, impliquant Chelsea, l’Atlético, le Génoa, l’AC Milan et la Juventus. Une véritable valse des attaquants. Gonzalo Higuain, prêté actuellement par la Juve au Milan AC, est attendu du côté de Chelsea pour un prêt de 6 mois avec une option d’achat. Il viendra remplacer Alvaro Morata, qui aurait déjà signé du côté de l’Atlético de Madrid. Quant au Polonais du Genoa Krzysztof Piątek, c’est l’AC Milan qui compte débourser près de 40 M€ pour le voir empiler les buts à San Siro. Enfin, afin de remplacer le goleador polonais, le Genoa aimerait accueillir Antonio Sanabria (22 ans), le buteur paraguayen du Real Betis Balompié.

Le prix de Boateng au Barça. Lors de la présentation de Kevin-Prince Boateng à la presse, Jordi Mestre, le vice-président du Barça a donné les détails de l’accord de prêt entre son club et Sassuolo. « Nous avons conclu un accord de prêt avec Sassuolo d’une valeur de 1 million d’euros assorti d’une option d’achat de 8 millions d’euros. Boateng remplit les conditions requises par le comité technique. »

En bref à l’étranger

Une nouvelle fois interrogé sur son avenir, la star belge, Eden Hazard, a encore confirmé à France Football qu’elle apprécierait d’aller découvrir un autre environnement. Tout en réaffirmant son attachement à Chelsea. Un nouveau jeu de poker menteur de la part de l’ancien Lillois qui a tout de même assuré que son destin n’était pas forcément lié à celui de Zinedine Zidane, qu’il apprécie tout particulièrement : « Ma carrière ne va pas se faire avec Zidane. Si demain il va à Manchester, je ne vais pas à Manchester. Je ne vais pas attendre qu’il prenne un club pour le suivre », a t-il déclaré.

À un an et demi de la fin de son contrat, Tottenham cherche par tous les moyens à se débarrasser de son flop, Vincent Janssen, et d’après le Telegraph, les dirigeants auraient fixé son prix à 5,5 M€.

Alors que Matteo Darmian est très proche de rejoindre la Juventus Turin, Sky Sport Italia nous apprend ce mardi que l’Inter a sondé le défenseur de 29 ans. Ce dernier est en fin de contrat dans six mois à Manchester United.

Après deux années en Chine au Tianjin Teda, John Obi Mikel va faire son retour en Angleterre. D’après les informations du Sun, il se serait mis d’accord avec Middlesbrough. Il passerait même sa visite médicale aujourd’hui.

C’est officiel à l’étranger

Le Celta Vigo recrute le défenseur Wesley Hoedt. Le joueur de 24 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison par Southampton.

OFICIAL | El #Celta apuntala su defensa con la calidad y solidez de @wesleyhoedt. Welkom ! #BenvidoHoedt — RC Celta (@RCCelta) 22 janvier 2019

Bartlomiej Dragowski est prêté à Empoli. Le gardien de la Fiorentina est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Bartłomiej Drągowski è nuovo calciatore dell'Empoli : benvenuto in azzurro ! pic.twitter.com/knvxQB19uz — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 22 janvier 2019

Mouhamed Menaour Belkheir file au Torino. L’attaquant franco-algérien quitte Brescia (Série B).

Demba Ba à Istanbul BB. L’ancien attaquant de Chelsea, qui évoluait au Shanghai Shenhua, revient en Turquie.