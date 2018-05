Les supporters présent à l’Orange Vélodrome dimanche soir ont eu l’occasion de voir que Mario Balotelli (27 ans) avait encore du talent à revendre. L’attaquant de l’OGC Nice, buteur sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-1, 36e journée de Ligue 1), a prouvé, avec cette 17e réalisation de la saison toute compétitions confondues, qu’il était en grande forme. De quoi donner des idées à certains, alors que son aventure avec les Aiglons touche à sa fin, comme il l’a récemment affirmé dans un entretien paru en Italie.

« Nice ? Je suis quasiment sûr que je ne vais pas rester, même si je n’en suis pas totalement certain. Plus que probablement, ce sera ma dernière saison ici, malgré le fait que ce soit ma meilleure en France », a-t-il lancé. D’ailleurs, Nice Matin avance que l’OM est bel et bien sur le coup pour tenter de récupérer Super Mario lors du mercato d’été. Le quotidien régional assure en effet que le coach olympien Rudi Garcia ne serait pas insensible au talent de l’international azzurro (33 sélections, 13 réalisations).

Super Mario réussit bien contre l’OM

On comprend pourquoi le technicien olympien est intéressé, puisque le natif de Palerme a causé beaucoup de problèmes à son équipe dernièrement, étant buteur à 5 reprises contre les Phocéens depuis son arrivée en L1, 2 fois au Vel’. Le journal précise que l’OM, malgré les présences de Kostas Mitroglou (30 ans) et Valère Germain (28 ans), se cherche toujours un attaquant pour la saison prochaine. Le nom de l’Italien serait donc en bonne position sur les tablettes marseillaises.

Toujours est-il que, pour l’heure, l’enfant terrible du football transalpin donne sa préférence à un retour en Serie A cet été. « Il y a beaucoup d’équipes qui me suivent, mais je peux dire que l’AC Milan n’est pas l’une d’entre elles. Il n’y a aucune chance que je retourne chez les Rossoneri », a-t-il indiqué. Reste qu’en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM aura de sérieux arguments à faire valoir pour tenter de convaincre Super Mario de revenir planter d’autres buts dans l’enceinte marseillaise.