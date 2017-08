Le PSG a entamé son opération dégraissage ces dernières heures avec le départ de Blaise Matuidi à la Juventus (20 millions d’euros plus 10,5 de bonus). Le club parisien sait pertinemment qu’il doit encore vendre avant la fin du mercato estival pour renflouer les caisses et surtout échapper à la fronde de l’UEFA qui scrute ses moindres faits et gestes depuis l’arrivée de Neymar. Et un joueur possède une belle cote de popularité sur le marché : Julian Draxler.

Acheté 40 millions d’euros l’hiver dernier, l’international allemand serait extrêmement courtisé cet été. Dans son édition du jour, le Mirror révèle ainsi que trois grands clubs anglais songeraient fortement à enrôler le principal protagoniste avant le 1er septembre. Ainsi, Arsenal, Liverpool et Manchester United se sont penchés sur le cas du capitaine de la sélection allemande lors de la dernière Coupe des Confédérations. Le Paris Saint-Germain pourrait en effet laisser filer son milieu allemand contre 32 millions d’euros.

Ça se bouscule au portillon pour Draxler

Une somme tout sauf rédhibitoire pour les cadors de la Premier League. A Londres, Arsène Wenger qui suit attentivement Draxler depuis l’âge de 17 ans, n’hésiterait pas à sortir le chéquier pour s’attacher ses services. L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp souhaitait déjà attirer l’ancien joueur de Wolfsbourg dans ses filets quand il dirigeait le Borussia Dortmund.

Klopp garderait ainsi un œil attentif sur l’évolution de ce dossier. Enfin, Manchester United qui devrait encore se renforcer dans les prochaines heures, pourrait bien se positionner rapidement, surtout que Perisic se rapprocherait d’une prolongation à l’Inter Milan. A Paris, la possible arrivée de Kylian Mbappé compliquerait encore plus la situation de Julian Draxler. Et une opportunité à 32 millions d’euros ça ne se refuse pas en Angleterre...