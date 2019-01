Vendredi, à la veille du Amiens-PSG finalement remporté par ses hommes (0-3), l’entraîneur Thomas Tuchel avait annoncé ouvrir la porte à un retour d’Adrien Rabiot, si la relation se normalisait entre le milieu de terrain et le club francilien. La situation de l’international français fait forcément réagir à tous les niveaux du club, et notamment ses coéquipiers. Écarté des derniers matches du PSG, alors qu’il manque de milieux de terrain, Rabiot pourrait redevenir une solution viable aux yeux de Tuchel, d’un point de vue purement sportif.

Interrogé sur un possible retour de son partenaire, le capitaine Thiago Silva a expliqué à quel point il l’estimait. « Je crois que cette situation, c’est plus au coach d’en parler, au club, et à Adrien surtout. Pour trouver un accord. C’est important pour Adrien et le club. Bien sûr que c’est un joueur indispensable pour toute l’équipe. S’il va partir, s’il a pris la décision de partir, il faut la respecter. Pour moi, c’est un joueur indispensable, même pour toutes les autres équipes s’il doit jouer ailleurs », a lancé le défenseur central en zone mixte après la rencontre.

Thiago Silva attend aussi un numéro 6

Thiago Silva est ensuite revenu sur la nécessité de recruter un numéro 6 lors du mercato estival, une chose que Tuchel attend avec grande impatience. « Le coach est sûr qu’on a besoin d’un joueur à ce poste-là. Ce n’est pas à moi de décider. (…) Je ne veux pas entrer là-dedans, je préfère rester sur mon travail, aider l’équipe au maximum. Bien sûr qu’on attend la réponse importante du club pour un joueur à ce poste. Parce que Marquinhos fait l’effort de jouer là, et parfois, ce n’est pas un joueur pour ce poste, il est défenseur et parfois, il est fatigué. S’il se passe quelque chose avec lui ou Marco, on n’a pas d’autre joueur. Je crois que c’est important d’essayer de prendre un joueur à ce poste », a-t-il confié.

Trois jours après Marquinhos, voilà donc un nouveau cadre du Paris Saint-Germain qui exprime le même point de vue que Thomas Tuchel, sans chercher à dénigrer les joueurs qui occupent actuellement le poste. Outre l’indispensable Marco Verratti, Julian Draxler s’y colle régulièrement avec Marquinhos. Contre Amiens, l’entraîneur allemand a terminé la rencontre avec un duo de récupérateurs Dani Alves-Bernat. Difficile de ne pas comprendre les désirs de recrutement de Tuchel !