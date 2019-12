Depuis un an, le PSG a considérablement renouvelé son milieu de terrain. Leandro Paredes est arrivé en janvier. Ander Herrera et Idrissa Gueye ont posé leurs valises dans la capitale cet été, alors qu’Adrien Rabiot est lui parti du côté de Turin. Enfin, Marquinhos, l’habituel défenseur central, a lui été replacé dans l’entrejeu par Thomas Tuchel. Désormais, le champion de France est bien fourni dans ce secteur de jeu alors que les dernières rumeurs évoquaient un renfort supplémentaire au milieu de terrain.

Une idée qui ne semble pas séduire particulièrement le coach allemand, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de Nantes (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). « Un milieu, encore ? On a Marquinhos, Gana (Gueye), Marco (Verratti) sur le demi-poste, je suis très content et heureux avec les trois aux milieux. À mon avis, c’est un bon mix pour nous avec les trois de devants. Je pense que c’est toujours nécessaire de mélanger des qualités et des caractères différents. C’est nécessaire pour équilibrer », prévient d’emblée Tuchel qui donne ses explications.

Tuchel ne voit pas l’intérêt de recruter au milieu

« Gueye, il joue six comme en équipe nationale mais dans le demi-poste, il peut protéger Di Maria, Sarabia et Meunier qui aiment attaquer. Je veux que Pablo et Angel jouent très hauts, et la personnalité de Thomas (Meunier) est d’attaquer. Thilo (Kehrer) c’est encore différent. Avec Colin (Dagba) et Thomas, ils aiment attaquer, faire des centres et des passes. Ils ont un bon timing. (...) On a aussi Paredes, Herrera et Draxler, qui ont des caractéristiques et des mentalités différentes. Si on a deux blessés, on va manquer de joueurs mais je ne sais pas si c’est nécessaire d’acheter un autre joueur en janvier », affirme l’ancien du BvB.

Voilà qui met du plomb dans l’aile à toutes les rumeurs récentes du PSG. Dernièrement, on apprenait par les différents médias que Leonardo préparait le mercato hivernal avec pour objectif de recruter un milieu de terrain. Rien n’est encore très concret mais les noms d’Emre Can (Juventus), d’Allan (Naples) et de Sandro Tonali (Brescia) sont revenus avec insistance. Déjà pourvu aux postes du milieu de terrain, Tuchel ne souhaite peut-être pas déséquilibrer un vestiaire où la concurrence est déjà rude à quasiment tous les postes.