Rémy Cabella était courtisé durant ce mercato. Remplaçant dans l’esprit de Rudi Garcia, le milieu de terrain a cherché une porte de sortie cet été 2017. Nice a tenté le coup. Nantes pensait l’attraper dans ses filets puisque le joueur aurait dit oui à Kita et aux Canaris. Finalement, les deux clubs français ont été devancés par l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont obtenu le prêt de l’international tricolore le 31 août, lors de l’ultime journée du mercato en France. « Ce jeudi soir, Rémy Cabella est devenu la septième recrue de l’AS Saint-Étienne depuis le début du mercato. L’ASSE a en effet conclu un accord avec l’Olympique de Marseille pour le prêt du joueur, sans option d’achat », a annoncé le club de la Loire dans un communiqué officiel.

Quatre jours plus tard, l’ancien joueur de Montpellier et de Newcastle était attendu ce lundi à l’Étrat pour participer à son premier entraînement avec les Verts. Après cela, le natif d’Ajaccio s’est présenté face aux médias. L’occasion pour lui de donner son premier ressenti. « J’ai été vraiment très bien accueilli, je suis très content d’être ici ». Cabella, courtisé par plusieurs clubs, a ensuite expliqué son choix. « J’ai discuté avec Rudi Garcia (OM), on a conclu qu’il valait mieux que je parte. Je n’étais pas trop stressé durant le mercato. J’attendais juste le dernier jour avec impatience, pour arriver ici (...) J’ai eu plusieurs opportunités en Ligue 1, mais l’ASSE était la meilleure ! Le coach, le groupe, m’ont convaincu. J’étais déterminé à rejoindre Saint-Étienne, même sans Coupe d’Europe ».

@RemyCabella nous fait son plus beau sourire pour sa rentrée des classes à lui !#ASSE pic.twitter.com/PTmeox9kke — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 4 septembre 2017

Cabella est très motivé

La présence d’Oscar Garcia a donc été un plus. « Je me suis renseigné avant de venir. Je sais qu’Oscar Garcia pratique un jeu à l’espagnol avec beaucoup de ballon, de jeux. C’est ce que j’aime ». Il poursuit : « Je suis un compétiteur, je n’ai peur de personne. J’aime gagner, à l’entraînement, dans des petits jeux,... prendre du plaisir avec le ballon. J’apporte aussi ma joie de vivre ». Motivé à bloc, le joueur n’en oublie par pour autant d’être très ambitieux. « Les objectifs sont de marquer le plus possible, faire marquer et faire gagner l’équipe. J’aimerais gagner une coupe. Une... voire deux ».

Un discours qui doit plaire aux Verts mais également aux supporters stéphanois. Des fans qu’il a hâte de rencontrer dans son nouveau jardin, le stade Geoffreoy-Guichard. « J’ai connu le Chaudron en tant qu’adversaire, vraiment en tant qu’adversaire. Des fois, je n’étais pas le bienvenu. Mais j’ai hâte de connaître ça en tant que joueur des Verts. Je connais ce genre de public il faut être exemplaire et tout donner ». Cela tombe bien, Rémy Cabella aura rapidement la chance de se mettre son nouveau public dans la poche puisque l’AS Saint-Étienne accueille le SCO d’Angers dimanche à 15 heures lors de 5ème journée de Ligue 1.