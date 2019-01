Si l’OM se retrouve dans l’œil du cyclone, c’est aussi à cause d’un recrutement raté cet été. Les dirigeants ont fait le choix de la stabilité de l’effectif après une saison réussie en apportant seulement trois petites retouches. Kevin Strootman, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic sont venus étoffer l’effectif olympien, mais pour le moment, ils n’apportent que leur lot de déception. Le Néerlandais n’apporte pas suffisamment ses qualités quand les deux autres ne sont pas même pas titulaire, voire pas sur la feuille de match pour le Serbe.

Difficile pour Rudi Garcia de ne pas dire le contraire, lui qui les a tous les jours à l’entraînement. Forcément le coach marseillais est déçu de leur rendement, mais ne se fait pas de bile pour autant. « Il faut plus de temps que prévu malheureusement pour intégrer Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic. À eux d’apprendre la langue le plus vite possible. Ce n’est pas toujours facile de s’intégrer à l’OM. À moi de les ramener petit à petit avec nous et qu’ils puissent donner leurs pleines mesures. On cherche tous les ressorts possibles pour qu’ils soient en confiance », a admis le technicien.

Garcia défend le mercato hivernal et estival de l’OM

Il a même affirmé que l’OM avait refusé des propositions pour les deux joueurs. « On a des offres pour eux, mais ils ne bougeront pas, parce que si on a des offres, c’est qu’on ne s’est pas trompé en début de saison. » Garcia a beaucoup plus confiance en Kevin Strootman, qui selon lui va s’améliorer tout seul sur le terrain à force de temps de jeu et de compréhension de ses coéquipiers. « Pour Kevin, c’est différent. Il a de l’expérience. Ce n’est pas à moi de parler en son nom. Il sait ce qu’il a à faire », a-t-il assuré.

Enfin en période de mercato, il a forcément été question d’éventuelles recrues cet hiver alors que pour le moment tout semble au point mort malgré des rumeurs autour de Balotelli ou encore Sanabria. « Avant de dire que c’est un échec (ce mercato d’hiver, ndlr), il faudra attendre la fin du mercato. C’est le 31. N’importe quel coach a toujours envie d’avoir des joueurs le plus vite possible. Bien sur que c’est mieux, mais voilà, personne n’est arrivée mais ça ne veut pas dire que personne n’arrivera. » Espérons pour l’OM qui a besoin de sang neuf pour mieux aborder la seconde partie de saison.