Le Stade Rennais défie l’Olympique Lyonnais ce mardi en demi-finale de Coupe de France pour espérer se rendre au Stade de France et essayer d’ajouter une ligne à son palmarès. Les Bretons compteront pour ce faire sur un ancien Gone, Hatem Ben Arfa (32 ans). Invité de Tout le Sport sur France 3, le milieu offensif, de retour à son niveau ces dernières semaines, s’est dit bien dans ses baskets chez les Rouge-et-Noir. « Je me sens bien ! Il fait beau, contrairement à ce que les gens disent ! Je me plais bien ici, c’est une belle ville », a-t-il d’abord expliqué, sentant que quelque chose se passe au Roazhon Park.

« Je la ressens cette frustration de ne pas gagner de titres. Là, l’espoir revient. On se disait que c’était un club "sparring-partner" qui finit entre la 7e et la 10e place. Maintenant, il y a espoir de gagner des choses, d’aller chercher quelque chose », a-t-il lancé. Des sensations bienvenues pour l’international tricolore (15 sélections, 2 buts) après un passage compliqué au Paris SG. « Ça m’avait manqué les matches le week-end, j’ai beaucoup travaillé pour revenir physiquement surtout, parce qu’un an et demi sans jouer, c’est dur. J’ai cravaché », a-t-il raconté, revenant sur sa mise au placard dans le club de la capitale.

« Le PSG ? Une grosse épreuve »

« C’était une grosse épreuve, je n’étais pas préparé à vivre ça. C’est hors du commun d’être au placard d’un coup, sur un truc hors sportif (une blague au sujet de son ex-président Nasser Al-Khelaïfi en présence de l’émir du Qatar, ndlr). Tu n’es pas préparé. J’étais tranquille mais au fond de moi, il y avait de l’incompréhension : "pourquoi ça m’arrive à moi ?" Les gens veulent me faire payer mon honnêteté. On m’a fait payer comme ça. Mais ça m’a rendu plus fort », a confié le natif de Clamart, qui a intenté une action en justice contre les champions de France en titre pour obtenir réparation (il demande entre 7 et 8 M€).

La page parisienne tournée, l’ancien Lyonnais et Marseillais profite du moment présent à Rennes. Avant de penser à son avenir. « Est-ce que je serai encore à Rennes la saison prochaine ? Seul Dieu sait, on verra en fin de saison. C’est le plaisir qui me guidera », a-t-il indiqué avant de glisser quelle serait la destination idéale pour terminer sa carrière. « Barcelone ! C’est le football. Simple. Des une-deux, des passes et va. Tu t’amuses, comme quand on était enfant », a-t-il conclu. Le message est passé.