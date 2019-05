La fin de saison approche mais il reste tout de même la 38e et dernière journée de Ligue 1, qui se déroulera exceptionnellement vendredi soir. Pour patienter, la cérémonie des Trophées UNFP se déroule ce dimanche soir. Comme chaque année, plusieurs prix sont très attendus, notamment celui de meilleur joueur de la saison. Nicolas Pépé (LOSC), Hatem Ben Arfa (Rennes), et les Parisiens Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé sont en lice. D’ailleurs, l’international français pourrait lui tout rafler avec également le trophée de meilleur espoir, qu’il a déjà remporté l’an passé.

20h33 : juste avant de s’installer, Kylian Mbappé a accordé quelques mots à BeIn Sports. « J’ai du mal à me considérer (comme un espoir, ndlr) parce que je pense que si tu es vraiment très bon, ce sont les autres qui vont te considérer. Donc c’est aux autres qu’il faut demander ça », a lâché le natif de Bondy sur le titre de meilleur espoir.

20h25 : interrogé juste avant cette cérémonie, l’ancien joueur de l’OL Edmilson a donné son avis sur le duo Juninho-Sylvinho, qui va débarquer dans quelques semaines.

20h19 : en lice pour le titre de meilleur joueur mais également celui de meilleur espoir, Kylian Mbappé vient de faire son arrivée ! Et son costume semble un peu grand...

Autographes & selfies @KMbappe fait des heureux à son arrivée sur le tapis rouge #TrophéesUNFP pic.twitter.com/BDi9QayibY — UNFP (@UNFP) May 19, 2019

20h10 : qui remportera le prix du plus beau but de la saison en Ligue 1 ? En tout cas, Antonin Bobichon (Nîmes Olympique) est prêt à le recevoir.

Le plus beau but de la saison pour @AntoninBobichon ? pic.twitter.com/mNnW1uUDYe — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 19, 2019

20h06 : le tapis rouge du Festival de Cannes est bien loin, mais Pamela Anderson est bien là ce soir aux côtés de son compagnon, le défenseur de l’OM Adil Rami.

20h : plus qu’une heure avant le grand lancement de cette cérémonie des Trophées UNFP ! La salle se remplit de plus en plus...

19h57 : sacrées championnes d’Europe hier, les joueuses de l’Olympique Lyonnais vont bien évidemment participer à cette soirée.

Elles sont (une nouvelle fois) Championnes d’Europe. Un grand bravo à l’@OLfeminin #TropheesUNFP pic.twitter.com/eNoCFYSr5S — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 19, 2019

19h55 : samedi soir, l’Olympique Lyonnais a dominé le Stade Malherbe de Caen sur le score de 4-0. Titulaires pour ce match, les deux joueurs Tanguy Ndombele et Ferland Mendy sont ce soir à Boulogne-Billancourt pour cette cérémonie.

19h51 : l’ancien entraîneur des Gunners d’Arsenal, Arsène Wenger, vient tout juste d’arriver. Le technicien français n’a toujours pas retrouvé un banc depuis son départ de Londres l’été dernier.

Parmi les arrivées remarquées sur le tapis rouge des #TropheesUNFP, celle d'Arsène Wenger pic.twitter.com/tvQRCX59tF — UNFP (@UNFP) May 19, 2019

19h42 : il y a du beau monde pour cette cérémonie ! Le basketteur du Utah Jazz Rudy Gobert a même fait le déplacement.

#TropheesUNFP

Joueurs, dirigeants, invités, ils sont nombreux à se rendre à la cérémonie ! pic.twitter.com/zqdxBkaXPf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 19, 2019

19h36 : Le Mans, Guingamp et l’Olympique de Marseille. Didier Drogba en a joué des matches en France et l’attaquant ivoirien ne va pas manquer ce rendez-vous.

19h31 : l’ancien attaquant de Valenciennes Steve Savidan a réservé sa soirée !

19h25 : deuxièmes de Ligue 1, les Dogues sont arrivés ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nicolas Pépé et ses coéquipiers se sont mis sur leur 31.

Direction la cérémonie des #TrophéesUNFP pour nos Dogues Et en tenue de gala, s’il vous plaît ! pic.twitter.com/r14O311bJT — LOSC (@losclive) May 19, 2019

19h21 : il n’y a pas que des acteurs du monde du football ce soir. La preuve, la joueuse de tennis Kristina Mladenovic est présente.

19h17 : le meilleur buteur de Ligue 2 cette saison, Gaëtan Charbonnier (Stade Brestois), est déjà arrivé ! L’attaquant français est en lice pour le trophée de meilleur joueur de L2 !

Les premiers joueurs commencent à arriver... ici Gaëtan @charbo10, meilleur buteur de @DominosLigue2 que vous retrouverez dès la saison prochaine sur ce compte pic.twitter.com/J6QPu53dVT — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 19, 2019

19h12 : il n’y pas que les footballeurs qui vont recevoir des trophées ce soir. Certaines joueuses repartiront également avec un prix. Amandine Henry, qui va disputer la Coupe du Monde féminine dans quelques semaines avec les Bleues, est en tout cas prête.

19h09 : tout semble prêt pour cette cérémonie des Trophées UNFP 2019 !

Bienvenue à la cérémonie des #TropheesUNFP pic.twitter.com/j2g4GaWISQ — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 19, 2019

19h07 : on oublie souvent ces trophées, mais certains arbitres vont être récompensés ce soir. Clément Turpin a accordé quelques mots à BeIn Sports avant cette grande soirée.

Messins et Messines sur leur 31 pour la cérémonie des Trophées @UNFP pic.twitter.com/LVqfBHezb4 — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 19, 2019

19h03 : sacrés champions de Ligue 2, les Messins, mais également les Messines, semblent enfin prêts pour cette cérémonie.

19h : la cérémonie approche de plus en plus. Les nommés ainsi que les invités vont commencer à arriver. De son côté, Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, s’est déjà exprimé au micro de BeIn Sports.