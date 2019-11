En 2018, le groupe Altice avait frappé un très gros coup. À l’heure où Canal+ et beIN Sports trustaient le paysage audiovisuel du football français et continental, le groupe détenu par Patrick Drahi avait raflé la diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Pour avoir le droit de jouir de la coupe aux grandes oreilles sur les antennes de RMC Sport, Altice a mis 315 M€ par saison, de 2018 à 2021. Un chiffre astronomique.

Mais cette fois, la riposte de Canal+ et de beIN Sports a été cinglante. À l’issue d’un deuxième tour et en échange de 375 M€ par saison, les deux chaînes (+TF1) ont mis hors jeu RMC Sport et Mediapro, groupe censé diffuser les matches de Ligue 1 la saison prochaine. Une défaite que le groupe sino-espagnol a d’ailleurs du mal à accepter puisqu’il s’estime floué et compte attaquer l’UEFA en justice. Pas de quoi faire redescendre l’euphorie chez les deux grands vainqueurs du jour.

Les 2 meilleures affiches pour Canal+

Et si la répartition des lots pour la Ligue Europa n’est pas encore connue, voici le programme de diffusion de la Ligue des Champions à partir de 2021. BeIN Sport diffusera les 104 matches de la compétition. La chaîne proposera un multiplex et le résumé de l’ensemble des rencontres chaque soir et assure qu’elle diffusera le match d’un club français (mardi ou mercredi). Tête d’affiche du football français dans la compétition, le Paris Saint-Germain risque toutefois d’être souvent diffusé sur Canal+.

La chaîne cryptée annonce en effet qu’elle diffusera la meilleure affiche du mardi soir et celle du mercredi soir (les autres rencontres le seront donc sur beIN Sports). Un magazine d’après-match sera également au programme. Enfin, et ce n’est pas rien, Canal+ diffusera la finale de la compétition, tout comme TF1 pour ceux qui voudront la voir en clair. À noter aussi que la chaine présidée par Maxime Saada diffusera la Supercoupe d’Europe, match opposant le vainqueur de la coupe aux grandes oreilles à celui de la Ligue Europa.

RMC Sport jusqu’en 2021

Suite à cette nouvelle, RMC Sport vient de publier un communiqué pour rappeler son engagement vis-à-vis de ses abonnés jusqu’en 2021. « À la suite de l’attribution des droits de la Champions League et de l’Europa League pour la période 2021-2024, RMC Sport rappelle qu’il reste détenteur exclusif des droits pour l’intégralité des matchs de cette saison 2019-2020, ainsi que pour ceux de la saison prochaine, 2020-2021, c’est à dire jusqu’en juin 2021. Ainsi, les équipes de RMC Sport restent pleinement mobilisées pour proposer les meilleurs contenus sportifs aux abonnés sur l’ensemble de ses chaînes ».