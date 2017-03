« Allo le PSG ? », « Les 10 raisons d’y croire », « Avec Messi tout est possible », « Nous croyons à la remontée ». Voilà les titres de la presse pro-Barça (Sport et Mundo Deportivo) depuis deux jours. Les derniers résultats du club catalan provoquent une vague d’optimisme dans les médias, plus que jamais tournés vers un possible exploit face au PSG mercredi soir (rappelons-le, le Barça a 4 buts à remonter). Quelles sont ces fameuses raisons d’y croire ? Rien de bien nouveau, mais surtout des statistiques rassurantes pour les Blaugranas. Par exemple, ils ont gagné leurs 4 matches depuis le match aller (dont 2 matches remportés avec 5 buts d’écart). Ou encore le retour en forme de Busquets, Neymar et Ter Stegen est présenté comme un atout majeur, tout comme les statistiques toujours impressionnantes de Lionel Messi.

Mais l’argument numéro 1 reste le changement de système impulsé par Luis Enrique. En effet, l’entraîneur espagnol, qui a annoncé son départ en fin de saison, a réussi à relancer la machine avec un système à 3 défenseurs. Parfois un 3-5-2, parfois un 3-4-3, cela dépend surtout de la position de Messi, qui tourne beaucoup dans l’axe autour de Luis Suarez. Selon Sport, Luis Enrique a déjà quasiment scellé son onze pour la rencontre face au PSG. Sept joueurs sont assurés d’y être : Ter Stegen, Piqué, Sergio Busquets, Iniesta, Neymar, Luis Suarez et Messi. Selon L’Équipe, la défense sera composée du trident Pique-Umtiti-Jordi Alba, tandis qu’en Espagne, on parie plutôt sur la présence de Mascherano, soit à la place de Jordi Alba, soit de Umtiti.

Messi de retour en pleine forme

Au milieu, cela se jouera entre Rafinha, Sergi Roberto, Rakitic et André Gomes. A priori, le retour en forme de Rakitic et le bel apport offensif de Rafinha devraient leur offrir une place de titulaire. Dans le nouveau système de jeu, Sergi Roberto est moins livré à lui-même sur le côté droit, mieux protégé par Rafinha devant lui, que par Messi. Le 3-5-2 ou 3-4-3 peut en réalité devenir un 3-3-4 que ne renierait pas Marcelo Bielsa, avec Neymar à gauche, Rafinha à droite, Messi en électron libre autour de Suarez dans l’axe. De quoi déstabiliser bien des équipes ! En phase défensive, Busquets descend d’un cran et permet au Barça d’aligner une ligne de 4 défenseurs.

Le point majeur de la croyance barcelonaise reste le renouveau offensif instauré par ce nouveau système. Si Paris avait su maîtriser à la perfection l’habituel 4-3-3 à l’aller en coupant notamment la liaison avec Messi, il aura plus de mal à contenir un schéma de jeu différent et nouveau, où la Pulga s’épanouit à nouveau. Avec 6 buts et 3 passes décisives lors des 4 dernières rencontres, l’Argentin a retrouvé son allant offensif et son efficacité. Alors, la presse pro-barça a-t-elle raison d’y croire plus que jamais ? Réponse mercredi soir !



La composition probable du FC Barcelone face au PSG pour le match retour.