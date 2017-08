Andriy Shevchenko, ambassadeur de la finale de C1 à Kiev cette saison, et Francesco Totti, qui s’est vu remettre le trophée d’honneur du président de l’UEFA, ont procédé au tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions. Et les deux légendes ont été plutôt clémentes avec les clubs français. L’AS Monaco, championne de France en titre, aura ainsi droit à une revanche de la finale de 2004 perdue face au FC Porto.

Outre les Dragões, les Rouge-et-Blanc se mesureront aux Turcs de Besiktas de Ricardo Quaresma et Pepe et aux Allemands du RB Leipzig de Jean-Kevin Augustin et Bruma. Le Paris SG, de son côté, hérite d’un gros morceau avec le Bayern Munich, pour des retrouvailles avec son ancien coach Carlo Ancelotti. Neymar et ses partenaires affronteront les Belges d’Anderlecht et le Celtic Glasgow de l’ancien Parisien Moussa Dembélé.

Le Real Madrid dans le groupe de la mort

Le Real Madrid, double tenant du titre, se retrouve pour sa part dans le groupe de la mort. Les hommes de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo seront ainsi opposés au Borussia Dortmund, à Tottenham et à l’APOEL. La poule C vaudra aussi le détour avec Chelsea, l’Atlético Madrid, l’AS Roma et les novices de Qarabag. De belles affiches en perspective.

Manchester United et Manchester City sont eux aussi plutôt épargnés. Les Red Devils joueront contre Benfica, Bâle et le CSKA Moscou. Les Citizens, eux, affronteront Naples, le Shakhtar Donetsk et Feyenoord. La Juventus et le FC Barcelone seront les favoris logique du groupe D, complété par l’Olympiacos et le Sporting CP. À noter la poule E est plutôt équilibrée, avec Séville et Liverpool notamment.

Les groupes :

Groupe A :

Benfica (POR)

Manchester United (ANG)

Bâle (SUI)

CSKA Moscou (RUS)

Groupe B :

Bayern Munich (ALL)

Paris Saint-Germain (FRA)

Anderlecht (BEL)

Celtic (ÉCO)

Groupe C :

Chelsea (ANG)

Atlético Madrid (ESP)

Roma (ITA)

Qarabağ (AZE)

Groupe D :

Juventus (ITA)

Barcelone (ESP)

Olympiacos (GRÈ)

Sporting CP (POR)

Groupe E :

Spartak Moscou (RUS)

Séville (ESP)

Liverpool (ANG)

Maribor (SLO)

Groupe F :

Shakhtar Donetsk (UKR)

Manchester City (ANG)

Naples (ITA)

Feyenoord (P-B)

Groupe G :

AS Monaco (FRA)

Porto (POR)

Beşiktaş (TUR)

RB Leipzig (ALL)

Groupe H :

Real Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

Tottenham Hotspur (ANG)

APOEL (CHY)