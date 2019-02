De Liverpool à Manchester il n’y a que quelques kilomètres mais c’est un long chemin que Marquinhos a parcouru entre la défaite à Liverpool le 18 septembre dernier et la victoire acquise ce mardi soir face à Manchester United. Face aux Reds, le Brésilien avait été en grande difficulté dans l’entrejeu, où Tuchel l’avait replacé. Contre les Red Devils, il a livré une prestation exceptionnelle, éteignant Paul Pogba et affichant maîtrise et sang-froid avec le ballon. Peut-être son meilleur match à ce nouveau poste pour lui cette saison.

Fidèle à son habitude, le joueur de 24 ans n’a pas tiré la couverture à lui après le match, préférant se concentrer sur le collectif. « C’est vrai, ça a été une performance énorme. Quand mon équipe joue comme ça, je l’aime. Avec le caractère et la bonne mentalité. Il n’y a pas eu une personne qui n’a pas couru, qui a donné 100%. On a tout donné sur le terrain. On a su utiliser la bonne stratégie », a-t-il d’abord déclaré, avant de revenir sur sa performance. « Aujourd’hui j’essaie de grandir de plus en plus. Ce genre de match me fait grandir. Aujourd’hui c’était un travail très important. On connaissait la force du milieu de Manchester, surtout Pogba. Ce qui a été important ç’a été le caractère, la solidarité sur le terrain. Certains joueurs nous ont manqué, mais on a fait énorme match. »

Il a éteint Pogba

Associé avec Verratti, il a rayonné dans l’entrejeu. L’influence limitée, voire quasi nulle de Pogba ? Marquinhos n’y est pas étranger tant il n’a pas lâché d’un pouce son adversaire du soir. Ce n’était toutefois pas un marquage individuel prévu, comme l’a expliqué Thiago Silva en zone mixte. « Je crois que Marquinhos a fait un match incroyable aujourd’hui, il a bien joué contre Pogba, même si c’était difficile. Ce n’était pas du marquage individuel. Sa zone était celle de Pogba. Ça y ressemblait mais ça ne l’était pas du tout. » Julian Draxler a lui aussi félicité son coéquipier.

« Contre Paul, c’est très difficile mais Marquinhos a tout donné, il a bien joué, sans ballon, avec le ballon. Je pense que ce poste-là est aussi bien pour lui même s’il préfère peut-être être défenseur. Mais il travaille toujours pour l’équipe et il l’a très bien fait aujourd’hui. » Marquinhos donne l’impression d’avoir pris la mesure de ce poste, puisqu’au-delà de ses nombreux duels remportés, il a aussi brillé par son utilisation du ballon, combinant parfaitement avec Verratti mais osant aussi des transversales remarquables et même une ou deux percées balle au pied. De quoi rassurer son entraîneur Thomas Tuchel qui n’a pas vu arriver les deux renforts souhaités dans l’entrejeu lors du mercato hivernal. Il a aujourd’hui une certitude : la paire Verratti-Marquinhos fonctionne à merveille.