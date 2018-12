Quinze jours après avoir réussi à battre Liverpool au Parc des Princes (2-1), le Paris Saint-Germain se voit proposer un nouveau défi de haute intensité. Face à l’Etoile Rouge de Belgrade (match à suivre en direct sur notre site), les hommes de Thomas Tuchel affronteront un adversaire moins réputé que le Napoli ou les Reds. Sauf que jouer l’Etoile Rouge au Marakana sera une mission compliquée, les Serbes n’ayant toujours pas perdu à domicile cette saison (et une seule fois en 2016/2017 !). Paris devra donc se montrer très fort mentalement pour réussir là où les Reds et les Partenopei ont échoué cette année.

Pas de quoi effrayer Kylian Mbappé pour autant. Sans doute conscient de l’ambiance survoltée qui attend les Rouge-et-Bleu demain, le jeune attaquant parisien veut voir un PSG fort. Une force que les Franciliens doivent tirer du déclic survenu face à Liverpool. « Oui bien sur, je pense qu’il y a un avant et un après Liverpool. On a fait quelque chose de beau. On a montré qu’on était capable de faire un match avec le niveau d’intensité de la Ligue des Champions. Maintenant, il faut confirmer demain. Ça ne rimera à rien d’avoir fait le match de Liverpool si on est éliminé demain soir », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Mbappé veut un grand PSG

Bien décidé à infliger la première défaite de l’Etoile Rouge au Marakana Mappé veut voir un PSG encore plus fort que celui ayant battu la troupe de Jürgen Klopp. « On a les joueurs et une équipe pour faire mieux. Il ne faut pas identifier (le match de) Liverpool comme le plafond de cette équipe. On est une équipe qui a de la qualité, on est capable de jouer au ballon sur 90 minutes. A nous d’accentuer nos efforts pour montrer qu’on peut être au-dessus (du niveau affiché face aux Reds). » Une motivation que partage également Tuchel.

« On va attaquer, c’est clair, on veut avoir la possession du ballon. Mais ce n’est pas tout. Isolée, la possession ne sert à rien, c’est important de l’avoir et d’être dangereux, avec des passes et des positions agressives. Il faut avoir des occasions pour faire des buts, on joue pour ça, on doit attaquer dans l’axe, sur les cotés. On l’a très bien fait, mais au Marakana c’est autre chose, c’est un autre match, une autre équipe, une autre énergie. Nous sommes capables d’apporter une réponse aux questions posées par le match ». Réponse demain.