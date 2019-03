Ce soir, tous les amoureux du football européen ont vécu une soirée historique. Vainqueur à l’aller (2-1), et triple tenant du titre en Ligue des Champions, le Real Madrid s’est incliné sur le score de quatre buts à un au Santiago Bernabeu contre l’Ajax Amsterdam (1-4). La Casa Blanca est donc éliminée de la compétition reine en Europe et c’est peu dire que leur élimination est méritée tant les Néerlandais ont livré une copie parfaite.

Dani Carvajal, qui a effectué une piètre performance et qui a été crédité d’un 2,5 dans les notes de la rédaction FM, a eu des mots très forts à l’issue de la rencontre. « Oui, ça y est (on est éliminé ndlr) , je n’ai jamais eu cette sensation de malaise, je ne sais pas comment l’expliquer. En une semaine, tout est parti, on est rentré à la maison ce soir, nous n’avons pas à chercher des excuses, ils ont été meilleurs et ils ont mérité ce qu’il s’est produit », a commencé par expliquer le latéral droit.

« Il est clair que la saison est terminée »

Ce qu’on peut dire c’est que les derniers jours du Real Madrid n’ont pas été de tout repos. Ils ont été éliminés de la Coupe du Roi par le Barça et ils ont été défaits en Liga contre les Blaugranas. « Ce n’est jamais facile de faire deux défaites à domicile contre le Barça, mais nous sommes venus avec un esprit clair pour la victoire, mais deux erreurs nous ont mis à 0-2 , et le 0-3 nous a tués », a-t-il ainsi continué.

Enfin, on se pose vraiment la question sur une fin de cycle au Real Madrid. Et il est peu probable que Santiago Solari soit encore sur le banc des Merengues l’année prochaine. Mais les joueurs ? « Nous avons une jeune équipe qui peut encore s’améliorer, il est clair que la saison est terminée, nous allons continuer à travailler pour la Liga car c’est ce que nous devons faire et nous devons être professionnels. C’est comme ça », a-t-il enfin conclu ému. Reste maintenant à savoir comment le vestiaire va se remobiliser après cette semaine cauchemardesque.