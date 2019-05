Le résultat du match aller en a surpris plus d’un. Si les Barcelonais pouvaient partir favoris grâce à leur statut d’équipe locale, eux qui sont pratiquement intouchables au Camp Nou, personne ne s’attendait à ce que cette double confrontation soit déjà pratiquement pliée. Grâce à un Lionel Messi en forme, bien épaulé par Luis Suarez ou Arturo Vidal, le champion d’Espagne en titre s’est imposé 3-0 face à une équipe de Liverpool qui a tout de même posé quelques soucis en première période. Marc-André ter Stegen a ainsi dû s’employer à plusieurs reprises.

Le score aurait même pu être encore plus sévère, mais Ousmane Dembélé a manqué deux belles opportunités de plier définitivement cette demi-finale en toute fin de partie. Pire encore, les cadres barcelonais se sont reposés ce week-end, Ernesto Valverde ayant aligné un onze exclusivement composé de remplaçants lors de la défaite sans conséquences face au Celta (2-0). Les Liverpuldiens eux ont dû s’employer pour venir à bout de Newcastle (3-2) au bout du suspense, avec bon nombre de titulaires sur la pelouse.

Un trio offensif remanié pour Liverpool

Un match pendant lequel Mohamed Salah s’est blessé et est très incertain, alors que Jürgen Klopp a déjà confirmé qu’il devra se passer des services de Firminho. Le tacticien allemand devrait donc aligner Alisson dans les cages, protégé par Joel Matip et Virgil van Dijk. Sur les flancs, on retrouvera encore Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson. L’entrejeu sera composé de Fabinho, Wijnaldum et Henderson, alors que le trio offensif sera forcément recomposé. A priori, Divock Origi et Xherdan Shaqiri devraient ainsi accompagner Sadio Mané.

Ernesto Valverde lui va pouvoir aligner sa composition classique. Sans surprise, Marc-André ter Stegen sera présent dans les cages. L’arrière-garde devrait être composée de Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Dans l’entrejeu, Sergio Busquets fera office de sentinelle, derrière le duo Rakitic-Vidal. Enfin, Philippe Coutinho et Luis Suarez signeront leur retour à Anfield en accompagnant Lionel Messi dans le secteur offensif. Ousmane Dembélé, blessé, ne devait de toutes manières a priori pas être aligné.