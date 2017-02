C’est un bien joli duel qui s’annonce demain soir sur la pelouse du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain accueille le FC Barcelone pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si les Parisiens seront privés de Thiago Silva, forfait de dernière heure, Luis Enrique se méfie encore du champion de France en titre. Il faut dire que l’entraîneur espagnol a bien étudié le PSG version Unai Emery, comme il l’a laissé entendre en conférence de presse en ce début de soirée.

« C’est un des meilleurs entraîneurs du football espagnol. C’est un entraîneur qui étudie beaucoup son adversaire. Le PSG est mieux organisé avec le ballon, mieux structuré et est plus dangereux. Au niveau défensif, il est aussi dangereux à cause de ses différents types de pression. C’est un gros renfort pour le PSG et le temps lui donnera la possibilité de prouver ce qu’il vaut », a confié le technicien du Barça.

L’entraîneur de la formation catalane a notamment identifié les principales forces du PSG dans le secteur offensif. « Les qualités qu’ils ont m’inquiètent, leur jeu court, leur jeu long, leurs actions par les côtés, tout... Au niveau défensif on devra faire un bon pressing si on veut leur voler le ballon. Cette saison ils n’ont pas autant de monde derrière le ballon donc ils sont mieux structurés, s’ils franchissent notre pressing ils pourront nous faire plus de mal. J’attends de voir la même chose que j’ai vu chez eux ces derniers mois. Un 4-3-3 en attaque et un 4-1-4-1 en défense », a ajouté l’ancien international espagnol.

Autant dire que le Barça sera prêt pour affronter le PSG dans son antre. On rappelle que les Blaugranas devront eux se passer des services de Javier Mascherano mais qu’Iniesta et Busquets seront en mesure de débuter la rencontre. Nul doute qu’Unai Emery aura lui aussi également étudié le Barça avec autant de profondeur. Ce duel tactique entre compatriotes s’annonce passionnant...