L’Olympique Lyonnais, deuxième de son groupe de Ligue des Champions, derrière Manchester City, affronte Hoffenheim au Groupama Stadium pour le compte de la quatrième journée de C1. Comme l’a évoqué Bruno Genesio en conférence de presse ce mardi en fin d’après-midi, cette rencontre est comme un seizième de finale puisque l’équipe qui l’emportera prendre une sérieuse option pour la seconde place du groupe, qualificative pour les huitièmes de l’épreuve reine des compétitions européennes.

Pour cette confrontation, à suivre en direct sur notre live commenté, Bruno Genesio pourra compter sur Nabil Fekir, absent lors de la rencontre aller pour cause de blessure et qui fera du bien - au moins au moral - à ses coéquipiers. La rencontre aller avait été généreuse en buts (3-3) et on peut espérer que les deux formations se livreront un duel âpre et riche en occasions tant les deux équipes ne sont pas si à l’aise que cela lorsqu’il s’agit de défendre ses bases arrière.

Retour au 4-2-3-1 pour l’OL

Pour ce match, Bruno Genesio devrait avoir recours à un système en 4-2-3-1. Anthony Lopes devrait garder les buts rhodaniens et surtout sera protégé par une belle ligne de quatre composée de Rafael, Marcelo, Denayer et Ferland Mendy. Le double pivot imaginé par le technicien français devrait être composé de Lucas Tousart et Tanguy Ndombele. Bertrand Traoré, Nabil Fekir et Houssem Aouar devraient être chargés, quant à eux, d’offrir de bons ballons à Memphis Depay.

Lors de la rencontre aller, Nagelsmann avait opté pour un 3-3-1-3. Une base de trois défenseurs qui est très souvent utilisée par l’entraîneur allemand. Celle-ci devrait être à nouveau de mise ce soir. Baumann sera bien évidemment le portier et devant lui, Akpoguma, Vogt et Bicakcic devraient occuper l’axe central. Kaderabek, qui avait fait beaucoup de mal à l’aller, sera piston droit et son pendant à gauche sera Schulz. Grillitsch sera lui en sentinelle avec Nordtveit à ses côtés. Demirbay devrait être en soutien du duo Kramaric-Joelinton. Une rencontre qui s’annonce donc très chaude !

Cliquez ici pour regarder OL-Hoffenheim en streaming