« C’est un peu plus spécial pour moi, c’est sûr. Je connais très bien ce stade et quelques joueurs ici. Je suis content de revenir ici. J’ai beaucoup d’images qui me reviennent en étant là. Mais je ne pense qu’au club pour le moment, la sélection viendra ensuite », a avoué Anthony Lopes mardi en conférence de presse d’avant-match. International portugais, le gardien se faisait une joie de rentrer au pays pour y affronter Benfica lors de la troisième journée de l’UEFA Champions League. Capitaine pour cette rencontre, le joueur formé chez les Gones était donc très attendu au Portugal, lui qui a laissé de côté la sélection et dont la dernière cape remonte au 28 mai 2018 (amical Portugal-Tunisie, 2-2).

Mais sa soirée a viré au cauchemar. Rapidement, il a encaissé un premier but de Rafa Silva (4e). Le portier lusitanien n’a pas vraiment pu faire grand-chose alors que sa défense prenait l’eau sur cette action. Après avoir tenté de relever la tête et tirer son équipe vers le haut, il a fini par commettre une boulette à la 86ème minute. Alors que son équipe avait égalisé par le biais de Memphis Depay (1-1), il a manqué totalement sa relance à destination de Thiago Mendes. Pizzi, qui avait bien senti le coup, a devancé le Brésilien et a propulsé le cuir au fond des cages vides. Une erreur qui a coûté cher aux Gones qui se sont finalement inclinés sur le score de 2 à 1.

L’OL soutient Lopes

Peu habitué à ces bourdes, Anthony Lopes, qui a obtenu la note de 2 de la part de la Rédaction FM, s’est manqué au pire des moments. Opta a indiqué d’ailleurs qu’il est devenu « le 1er joueur de Lyon à commettre une erreur amenant à un but adverse en Ligue des Champions depuis Anthony Réveillère contre le Real Madrid le 18 octobre 2011 ». Tête basse et visage fermé, le Portugais a esquivé les micros après la rencontre. Toutefois, son club a volé à son secours, à l’image de Grégory Coupet. Sur Twitter, l’entraîneur des gardiens a indiqué : « merci pour vos nombreux messages d’encouragements, toute l’équipe des gardiens va faire corps afin que ce ne soit qu’une péripétie et un mauvais souvenir... » Léo Dubois a aussi apporté son soutien au gardien sur RMC. « On ne peut pas en vouloir à Antho, il nous a tellement aidés par le passé ».

En conférence de presse, Rudi Garcia n’a pas accablé son numéro un et capitaine du soir. « Je ne l’ai pas encore vu car il est au contrôle anti-dopage, après je vais m’empresser d’aller le voir, pour le réconforter. Tout le monde peut faire une erreur. On est avec lui. C’est sûr que ce but vient au mauvais moment, il est tardif, et c’est compliqué de revenir et d’égaliser. On était pourtant plus proche de gagner le match que de le perdre (...) Ca peut arriver, on ne lui en veut pas. Il a été victime de vouloir jouer trop vite. Il voulait qu’on marque un deuxième but et il s’est un peu précipité. On ne peut rien faire contre une erreur individuelle. J’ai confiance en lui pour qu’il nous fasse gagner plein de points comme il le fait chaque saison ». Anthony Lopes aura l’occasion de se rattraper samedi lors de la réception de Metz.