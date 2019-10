L’Olympique Lyonnais version Rudi Garcia peine à se mettre en route. Tenus en échec à domicile le week-end dernier par Dijon (0-0), les Gones se sont cette fois-ci inclinés hier sur la pelouse de Benfica (2-1). Un revers de plus pour des Lyonnais embourbés dans une crise de résultats (1 seule victoire lors de leurs 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues). Face à ce constat, Sylvinho a été le premier à payer les pots cassés. Mais le Brésilien n’est pas le seul à être pointé du doigt.

Si le très contesté Rudi Garcia sait parfaitement qu’il n’échappera pas aux vagues de critiques en cas de mauvais départ, plusieurs recrues estivales ont également droit à leur part du gâteau. Et Thiago Mendes (27 ans) en fait partie. Arrivé en provenance de Lille en échange d’un chèque de 22 M€, le milieu de terrain brésilien n’a pas le rendement escompté jusqu’à présent. Entré en jeu hier peu avant l’heure de jeu, l’ex-Dogue a été l’un des rares Gones à s’arrêter devant les médias, mais uniquement brésiliens. Interrogé, ce dernier est revenu sur son cas personnel et la mauvaise passe de l’OL.

Thiago Mendes répond à la pique de Rudi Garcia

« Je suis à disposition pour écouter. Je suis ouvert, s’il veut parler, je suis à disposition pour écouter. Les résultats ne sont pas bons. C’est l’heure d’ouvrir les yeux, de se mettre au travail. Je pense qu’il nous manque une victoire. On traverse un moment auquel on ne s’attendait pas. Au début de saison, notre équipe était très bien. Malheureusement, on traverse une mauvaise période. Mais une victoire et les choses deviendront plus légères pour nous », a-t-il confié, avant de poursuivre. « Avec l’arrivée du nouvel entraîneur, nous devons nous adapter rapidement pour faire ce qu’il demande et lui montrer qu’on mérite tous de jouer. »

Remplaçant face à Benfica, Mendes compte se battre pour récupérer sa place. Mais il lui faudra batailler. Interrogé sur son milieu de terrain, Rudi Garcia avait en effet confié que le faible niveau de français du milieu de terrain était un vrai handicap pour son évolution à l’OL. Un reproche sur lequel est revenu l’intéressé. « On en parle ouvertement. Ça me freine malheureusement. Mais comme je l’ai dit, dans le monde du football, on essaye de s’adapter le plus rapidement possible. La manière de communiquer en France est un peu difficile pour moi. Mais je prends des cours et je vais bientôt parler couramment. Je comprends très bien le français, mais c’est encore difficile pour moi de le parler. » Au travail donc !