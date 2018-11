L’OL peut-il rééditer l’exploit ? C’était la question principale à l’aube d’affronter pour la deuxième fois cette saison Manchester City, quelques semaines après avoir surpris tout le monde en le battant 2-1 à l’Etihad Stadium. À domicile et articulés dans un 3-4-3, les hommes de Bruno Genesio avaient l’intention de mettre les mêmes ingrédients qu’à l’aller, avec un pressing efficace et une tenue de balle impressionnante. Et cela démarrait bien sur ce tempo avec un OL concentré et appliqué, qui parvenait à résister techniquement au pressing adverse. Première situation dès la 4e minute avec un corner bien tiré que Cornet parvenait à prendre de la tête. Mais la première énorme occasion intervenait à la 13e minute, avec un beau mouvement collectif qui aboutissait par un centre tendu de Cornet pour Memphis, qui se déchirait totalement ! Sur le contre, Manchester City se montrait dangereux avec un service en retrait pour Mahrez, dont la frappe était captée par Lopes.

La rencontre se déroulait sur un rythme très plaisant, mais l’OL devait se méfier des contres citizens, avec une nouvelle alerte via Mahrez (15e), heureusement détournée par Marcelo. Tactiquement, le onze lyonnais semblait bien répondre au schéma de Guardiola (avec Zinchenko, le latéral gauche, se recentrant à la possession du ballon par exemple). Après 20 grosses minutes, le tempo ralentissait un peu et l’OL gâchait quelques opportunités en raison de mauvais choix, illustrés par un Depay trop lent à lâcher le cuir. Le Néerlandais faisait cependant monter la température d’un coup-franc lointain, finalement non cadré (25e). Bien dans son match, le club rhodanien allait laisser filer une deuxième énorme occasion. Parfaitement lancé par Marçal en profondeur, Ferland Mendy centrait immédiatement à ras de terre pour Cornet. Ce dernier se prenait un peu les pieds dans le tapis après avoir pris le temps de contrôler et tirait finalement au-dessus (29e) ! Un deuxième raté seul face au but après celui de Memphis qui n’augurait rien de bon pour l’OL… Toutefois, il fallait noter que, malgré une belle fluidité dans le jeu de passes, Manchester City peinait à s’approcher des buts de Lopes, hormis après un joli numéro de David Silva et Agüero, bien stoppés par Marcelo (35e). Et l’OL s’offrait une troisième action majestueuse, avec un centre de Depay vers Cornet, dont la reprise acrobatique était repoussée par la barre (43e) ! Autant d’occasions franches sans marquer, ce n’est jamais bon signe.

Le doublé pour Cornet

Au retour des vestiaires, Manchester City investissait le camp rhodanien et se montrait un peu plus entreprenant. Sans génie et avec une circulation de balle trop lente pour contourner efficacement le bloc lyonnais. L’OL subissait mais restait solide. Et jouait le contre. Sur un coup-franc, Marcelo lançait vite Depay en profondeur. Le Néerlandais temporisait et centrait côté opposé. Cornet récupérait le cuir et enroulait un amour de frappe qui trompait Ederson (1-0, 55e). Une juste récompense pour le meilleur attaquant de la soirée ! Dans la foulée, Anthony Lopes, peu sollicité jusque-là, sortait une parade à bout portant sur une tête d’Agüero (57e). City accélérait vraiment cette fois-ci et égalisait, sur un coup de pied arrêté botté par Sterling, prolongé de la tête par Silva et envoyé au fond des filets par Laporte (1-1, 62e). Les Citizens ne plaisantaient plus et Sané mystifiait la défense lyonnaise avant de tirer. Lopes sauvait de justesse (63e). Lyon souffrait et peinait désormais à s’approcher des buts d’Ederson. Et quand l’occasion se présentait, le contre était mal géré à l’image de Fekir, trop emprunté (70e).

On pensait l’OL abattu mais Maxwel Cornet ressortait de sa boîte pour mystifier Ederson. Parfaitement lancé en profondeur par Depay, le gaucher résistait au retour du défenseur et croisait sa frappe au dernier moment pour tromper Ederson (2-1, 81e). L’OL était alors proche d’un nouvel exploit mais il était rattrapé par sa fébrilité défensive sur coup de pied arrêté (ce qui lui aura coûté beaucoup de points en Ligue des Champions cette saison). Sur un corner tiré par Mahrez, le petit Agüero prenait le dessus sur Marçal et trouvait le petit filet de Lopes, planté sur sa ligne (2-2, 83e). Un crève-coeur pour les Rhodaniens, qui pensaient tenir le coup… Ils ont au moins pu tenir le match nul, qui aurait pu suffire à la qualification si le Shakhtar n’avait pas marqué dans les derniers instants face à Hoffenheim... Et mine de rien, dans ce groupe homogène, Lyon n’a pas perdu le moindre match (1 victoire, 4 nuls) ! Manchester City est, de son côté, déjà qualifié.

Revivez le film de la rencontre.

L’homme du match : Maxwel Cornet (8) : il y a beaucoup de choses à dire sur le match de Maxwel Cornet, titulaire surprise dans le onze de départ de Bruno Genesio. Comme toujours avec lui, énormément de générosité, un pressing quasiment constant, des appels à foison et... de gros loupés. Il a raté une énorme occasion, seul face au but, sur un caviar de Mendy. Mais il a aussi réussi une reprise acrobatique splendide, qui a terminé sur l’équerre d’Ederson. Omniprésent, il a été récompensé en deuxième mi-temps avec un but splendide, d’une frappe enroulée du gauche. Il semblait payer ses efforts lorsqu’il est ressorti de sa boîte pour inscrire le deuxième but lyonnais, en croisant sa frappe au dernier moment après un bon service de Depay. Son troisième but en Ligue des Champions, tous inscrits face à Manchester City. Remplacé par Terrier (89e).

OL :

Lopes (6,5) : vigilant en première période, il a stoppé facilement les tentatives de Mahrez. Une parade splendide devant Agüero (57e) puis Sané (63e). Il ne peut pas grand-chose sur le but de Laporte, laissé libre au marquage, ni sur celui d’Agüero. Un match solide, dans la lignée de ses dernières prestations.

Marçal (5) : une première mi-temps impeccable, où il a été solide dans les duels mais aussi très serein dans ses sorties de balle. Déjà excellent contre Saint-Etienne, il confirme qu’il est une vraie alternative à ce poste d’axial gauche au sein d’une défense à trois. Il a bien compensé les montées de Mendy en venant couper les trajectoires et est souvent intervenu dans le bon tempo face à Agüero ou Mahrez. Malheureusement pour lui, il se fait prendre de la tête sur les deux buts mancuniens, d’abord par Silva, qui a dévié pour Laporte, puis par Agüero. Pas les plus grands... Dommage car il avait réalisé par ailleurs un bon match.

Marcelo (5,5) : dans l’axe de la défense à trois, il a apporté de la sérénité et la qualité de son jeu de tête. Jamais paniqué, il a toujours su laisser traîner un pied, une épaule, pour contrarier le jeu adverse. Une belle intervention dans la surface devant Agüero (35e). Un peu trop attentiste dans sa surface sur l’égalisation mancunienne.

Denayer (6) : à l’image de ses deux compères de la défense, une excellente première mi-temps. On l’a senti vigilant, très concentré. Il a jailli efficacement à plusieurs reprises et s’est rarement laissé embarquer par les dribbles du virevoltant Sané. Il a eu plus de mal en seconde période puisqu’Agüero est venu prêter main forte à Sané. Mais il a tenu le choc globalement, et n’a pas été pris à défaut dans les airs.

Rafael (5) : dur sur l’homme défensivement, le Brésilien a fait étalage de cette agressivité face aux Citizens. Par contre, balle au pied, cela a été une autre histoire. Beaucoup de mauvais choix au moment de relancer ou d’apporter le danger, servant très mal Cornet sur le côté droit. Il est pris sur le but mancunien, Laporte jaillissant devant lui. Fatigué, il a été remplacé par Tete (74e), pour son troisième match seulement cette saison avec l’OL.

Mendy (5) : le latéral gauche s’est servi une fois de sa vitesse dans la profondeur en première mi-temps et cela a débouché sur une énorme occasion de Cornet. Il aurait donc pu utiliser plus souvent sa vitesse, mais il était préoccupé par le danger Mahrez dans son dos. Quelques bizarreries dans ses choix de relance en première mi-temps. On l’a trop peu vu offensivement en deuxième période, avec un positionnement très bas pour bloquer Mahrez.

Aouar (7) : avec Ndombele, il a presque régné sur l’entrejeu en première période. Malgré sa jeunesse, il a affiché beaucoup de calme dans la conduite du ballon et a eu un peu de chance lorsqu’il était en difficulté à l’image de son petit pont sur Agüero dans le rond central. Beaucoup de justesse et de simplicité avec le ballon. Et aussi quelques bons jaillissement dans les pieds adverses à la récupération. Un match plein de maîtrise.

Ndombele (6,5) : bien en jambes, très appliqué (malgré une frayeur en début de rencontre), le milieu axial s’est montré très solide avec son compère Aouar. Il a eu l’occasion de délivrer quelques passes tranchantes, dans l’intervalle, l’une de ses forces. Il a cependant eu du mal à être trouvé dans les zones dangereuses et a parfois pris trop de risques dans la relance. Mais c’est aussi l’une de ses qualités, transpercer les lignes adverses balle au pied. Une bonne performance dans l’ensemble.

Fekir (4) : une première période décevante, où il s’est parfois empêtré dans des choix trop individuels. Après 5 premières minutes toniques, il a un peu disparu de la circulation, et surtout s’est trouvé trop loin du but des Citizens pour se montrer vraiment dangereux. Pas vraiment mieux en seconde période, à l’image de ce contre mal conclu après un bon service de Depay (70e). Il a paru emprunté avec le ballon, et peu clairvoyant dans sa distribution. Remplacé par Traoré (83e)

Cornet (8) : lire ci-dessus.

Memphis (5) : après avoir rapé sur Instagram, le Néerlandais était attendu sur le pré. Et ce qu’on a vu n’a pas été fameux. D’abord, le premier loupé du match est pour lui, alors qu’il n’avait qu’à pousser la balle au fond des filets (13e). Son petit saut avant de reprendre le ballon l’a semble-t-il plus gêné qu’autre chose. Pas inspiré dans ses choix, il n’a jamais vraiment apporté le danger sur la cage adverse et a souvent trop tardé à libérer son ballon. À son crédit, il délivre une belle passe décisive pour Cornet pour le deuxième but rhodanien (c’est déjà lui qui l’avait trouvé d’une transversale sur le premier but). On attendait plus de lui malgré tout.

Manchester City :

Ederson (4) : s’il n’a effectué aucun arrêt en première période, il a tout de même eu quelques frayeurs, avec le loupé de Depay (13e) et ceux de Cornet (29e, 43e). Au retour des vestiaires, il n’a rien pu faire sur la sublime frappe de Cornet (55e). Il a effectué son premier arrêt sur un tir écrasé de Fekir (70e). Il s’est de nouveau interposé six minutes plus tard devant Cornet (76e). Mais ce dernier l’a battu une deuxième fois en fin de match (81e).

Zinchenko (2,5) : préféré à Fabian Delph sur le côté gauche de la défense, il n’a pas du tout convaincu. Il a eu beaucoup de mal dans son couloir, laissant les Lyonnais centrer à plusieurs reprises. Il est également trop loin de Cornet lorsque ce dernier a décoché sa frappe pour marquer (55e). Offensivement, seule une frappe sans conviction est à signaler (41e).

Laporte (6,5) : le défenseur central français a été l’un des seuls de son équipe, avec son compère John Stones, à tenir son rang aujourd’hui. Il a bien couvert plusieurs fois ses coéquipiers, coupant les attaques adverses (4e, 17e). Il a aussi sauvé son camp in extremis devant Cornet (29e). Et il est justement récompensé à la 62e minute : sur un coup franc de Sterling, il a catapulté le ballon de la tête dans les filets de Lopes et a égalisé.

Stones (6) : le défenseur anglais a été bon dans les relances. Sa complémentarité avec Aymeric Laporte a été très bénéfique à son équipe ce soir. Malgré les deux buts encaissés, il a tenu la baraque durant la majeure partie de la rencontre. L’un des rares à être au niveau.

Walker (3,5) : sur son côté droit, le latéral n’a pas vraiment brillé. Il a été mis à rude épreuve par Ferland Mendy en première période. Il a laissé pas mal d’espaces dans son dos. Offensivement, il a moins apporté que d’habitude. Une performance à ne pas réitérer.

Fernandinho (3,5) : le milieu de terrain brésilien, placé devant la défense, n’a pas été reluisant. Il a été largué durant une grande partie de la rencontre. Son adversaire dans l’entrejeu, Ndombele, l’a surpassé ce soir, gagnant plus de duels. Une soirée difficile pour lui.

David Silva (5) : capitaine ce soir, l’Espagnol a vécu une partie mitigée. Son duel avec Aouar a été très compliqué, le Lyonnais prenant le dessus le plus souvent. Mais on ne peut pas lui enlever sa combativité : il a montré l’exemple à ses partenaires, ne lâchant rien jusqu’à la fin.

Mahrez (5) : cela n’a pas été son meilleur match. L’Algérien n’a pas vraiment créé de différence au milieu de terrain, où il a été aligné. Il a frappé quatre fois au but, sans trouver la faille (14e, 15e, 45e, 69e). Mieux en deuxième période, il a signé le corner décisif sur la deuxième égalisation, par Agüero (83e). Peut quand même mieux faire.

Sané (4,5) : l’Allemand n’a pas été à son niveau au Groupama Stadium. S’il a bien servi Mahrez au quart d’heure de jeu, il n’a pas été aussi incisif que d’habitude, manquant plusieurs fois ses dribbles face aux défenseurs lyonnais. Il s’est repris en seconde période, faisant mal à Rafael. Mais cela a été insuffisant. Il est remplacé par Fabian Delph (71e).

Sterling (5) : une première période à oublier pour lui, qui a beaucoup dézoné, délaissant son côté pour venir au milieu, ce qui n’a pas été concluant. Il est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps, avec une frappe (50e) et un centre (51e). C’est lui qui a tiré le coup franc décisif menant à l’égalisation de Laporte (62e). Une prestation en demi-teinte.

Agüero (5,5) : il a été esseulé durant ce match, notamment au pressing, malgré ses efforts. Invisible en première période, ses coéquipiers ne l’ont pas trouvé. Plus visible durant les 45 dernières minutes, sa tête est bien arrêtée par Lopes (58e). Le peu de ballons qu’il a touchés dans la surface a quand même causé un frisson dans la défense adverse. Il lui a fallu une deuxième occasion pour être décisif, de la tête (83e). Il est remplacé par Phil Foden (90e+1), qui n’a pas eu le temps de s’exprimer.