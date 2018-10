Le Paris SG n’a plus le droit à l’erreur. Battu à Liverpool lors de la 1ère journée (3-2), le club de la capitale doit réagir pour assumer ses ambitions en Ligue des Champions. Et quoi de mieux que la venue de l’Étoile Rouge de Belgrade, présentée comme le petit Poucet de ce groupe C, pour se remettre en selle avant la double confrontation décisive contre Naples.

Pour la réception des Serbes, Thomas Tuchel, habitué à adapter son schéma de jeu en fonction de l’adversaire, a opté pour un retour au 4-2-3-1 après le 3-5-2 utilisé avec succès à l’OGC Nice (0-3, 8e journée de Ligue 1). Gianluigi Buffon toujours suspendu en C1, c’est Alphonse Areola qui dirigera la défense parisienne. L’arrière-garde sera composée de Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Marquinhos serait volontairement laissé au repos, après avoir beaucoup joué ces dernières semaines.

La MCN + Di Maria alignés ?

Dans l’entrejeu, Marco Verratti, absent à Anfield, devrait démarrer aux côtés d’Adrien Rabiot. Neymar serait à la mène derrière une ligne d’attaque Kylian Mbappé à droite, Angel Di Maria à gauche et Edinson Cavani en pointe. Du côté des Serbes, on devrait voir à l’oeuvre à peu près la même équipe que lors du nul obtenu au Marakana contre Naples (0-0, 1ère journée). Le Canadien Milan Borjan devrait ainsi prendre place dans les cages.

La défense serait composée, de droite à gauche, de Stojkovic, Savic, Degenek et Rodic. Krsticic, passé par la Sampdoria et Alavés, et Jovicic seront eux dans l’entrejeu. Jonathan Cafu, l’ex de Bordeaux, animera lui le flanc droit aux côtés de Causic et de l’ancien grand espoir du football allemand Marko Marin. Enfin, Richmond Boakye visiblement diminué, Pavkov et Ben Nabouhane, ancien de Vannes et du Havre, se disputeront la dernière place en attaque.

