« L’impact physique d’un numéro six, c’est ce qui me préoccupe ». Dans un entretien accordé à L’Équipe, Thomas Tuchel a de nouveau signifié son regret de ne pas avoir vu de nouveau milieu défensif débarquer dans la capitale durant l’intersaison. Confrontés aux contraintes du fair-play financier et au besoin de recrutement d’un latéral gauche, les dirigeants du club de la capitale n’ont pas pu donner satisfaction à Thomas Tuchel. Et les premières conséquences vont être visibles ce mardi, pour le premier match de Ligue des Champions, un déplacement périlleux sur la pelouse de Liverpool qui, comme le PSG, a gagné ses 5 premiers matches de championnat.

Rappelons le contexte : Thiago Motta n’est plus là, Marco Verratti est suspendu, Giovani Lo Celso a été prêté, Lassana Diarra n’a pas convaincu et donc, seul Adrien Rabiot fait office de milieu axial incontournable. Voilà donc la première décision majeure de Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc de touche parisien. Quel schéma tactique et quel milieu de terrain ? Plusieurs solutions existent bien sûr, selon le système choisi. Le 4-2-3-1 est peut-être la tactique qui a le mieux fonctionné cette saison en Ligue 1, donc cela fait un milieu à trouver pour accompagner Rabiot.

A priori, c’est Marquinhos qui tient la corde puisque Tuchel l’a titularisé à deux reprises en championnat à ce poste. Ce ne fut pas une réussite, le Brésilien peinant dans l’utilisation du ballon, mais aussi dans le placement. Mais son impact physique reste intéressant et il y en aura bien besoin face au pressing intense de Liverpool. Lassana Diarra a-t-il une carte à jouer ? Vu le traitement réservé par Tuchel ces dernières semaines (2 titularisations en 5 journées, 2 remplacements en cours de match dont 1 dès la mi-temps face à Saint-Étienne), on peut en douter. Le ticket Marquinhos-Rabiot, dans le cas d’un milieu à deux, semble donc disposer d’une longueur d’avance.

Des essais peu concluants

Tuchel pourrait cependant décider de renforcer son axe, et coller au système de Jürgen Klopp, avec un 4-3-3 similaire à ceux utilisés par Laurent Blanc et Unai Emery, à l’instar de celui installé vendredi soir par Saint-Étienne. Contre les Verts justement, Tuchel a multiplié les tentatives au milieu : Diarra-Rabiot-Verratti, Rabiot-Verratti-Draxler, puis Rabiot-Draxler-Di Maria. Ce dernier trident est disponible pour le match face à Liverpool, mais apparaît bien trop offensif, et léger défensivement, pour faire face à la furie offensive des Reds. Enfin, Christopher Nkunku, formé dans l’entrejeu, est systématiquement lancé en milieu offensif sur les ailes par l’entraîneur allemand et ne semble pas postuler pour une place au milieu. Selon la dernière mise en place, Di Maria pourrait bien prendre place au milieu, aux côtés de Rabiot, avec Marquinhos en sentinelle.

Un autre problème pourrait rejaillir sur la composition du milieu de terrain : celui du latéral gauche. Après sa première médiocre face à Saint-Étienne, Juan Bernat est-il suffisamment prêt pour être titulaire à Anfield ? L’option Presnel Kimpembe à gauche présente plus de garanties défensives. Mais elle forcerait Tuchel à reculer Marquinhos en défense centrale et à innover pour son milieu de terrain. La suspension de Marco Verratti représente donc un vrai coup dur pour le PSG, qui risque de regretter longtemps son incapacité à recruter un milieu défensif.