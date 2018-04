En sifflant un penalty pour le Real Madrid à la 93e minute alors que se profilaient à l’horizon les prolongations, l’arbitre de la rencontre, Michael Oliver, a mis fin aux espoirs turinois. Une décision polémique qui restera dans l’histoire de la Ligue des Champions. Car hier, la contestation a gagné de nombreuses personnes. Sur le terrain, Gianluigi Buffon et ses coéquipiers ont mis un sacré bout de temps avant de décolérer. Mais cette colère s’est également propagée au-delà de la pelouse du stade Santiago Bernabéu.

Une fois le match terminé, Marca relaie une information selon laquelle Buffon et plusieurs de ses coéquipiers sont allés voir l’arbitre pour protester. Mais ce n’est pas tout. Ils seraient également allés à la rencontre de joueurs du Real Madrid pour s’expliquer chaudement. Une colère qui serait née de la célébration de Marcelo sur le terrain jugée trop excessive par les joueurs de la Vieille Dame.

C’était chaud entre les journalistes espagnols et italiens

Un remue-ménage qui se serait produit devant le corps arbitral avant que Sergio Ramos ne vienne s’interposer et calmer les esprits. Un geste apaisant qui pourrait toutefois coûter cher au capitaine de la Casa Blanca. Suspendu pour la rencontre, ce dernier devait en effet rester en tribune et n’avait rien à faire dans les couloirs menant aux vestiaires. Mais ce n’est pas tout ! Outre les joueurs des deux camps, la tension serait également montée fortement entre les journalistes espagnols et italiens.

Présents pour la rencontre, des journalistes anglais couvrant le match pour BT Sport ont indiqué que ça a chauffé dans la zone de presse. Sûrement furieux du scénario de la rencontre, les journalistes transalpins auraient eu maille à partir avec leurs homologues ibères. Une information également évoquée par beIN Sports Espagne. Des événements pas forcément très glorieux qui ajoutent néanmoins un côté mémorable à ce Real Madrid-Juventus qui est définitivement entré dans la série des matches les plus polémiques de la Ligue des Champions.