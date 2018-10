On allait voir ce qu’on allait voir. Sans Cristiano Ronaldo mais avec Julen Lopetegui sur le banc, le Real Madrid promettait un jeu plus tourné vers le collectif, où chacun saurait prendre de nouvelles responsabilités pour faire oublier le départ du prolifique numéro 7. Malheureusement, le constat ne va pas dans le bon sens, et il est implacable. Sans CR7, la Casa Blanca peine face au but. Voilà 3 rencontres que le Real ne marque pas, et c’est la première fois que cela arrive depuis 2007 ! Une éternité. Le club merengue vient de passer 5 heures et 19 minutes sans marquer le moindre but. Et forcément, l’attaque est pointée du doigt au lendemain de la défaite sur la pelouse de CSKA Moscou en Ligue des Champions (0-1).

« Encore un naufrage du Madrid de Lopetegui », titre Marca avec Benzema pour illustrer son article. L’attaquant français, qui n’a plus marqué depuis son doublé contre Leganes le 1er septembre dernier, est clairement ciblé dans la presse espagnole ce mercredi matin. « Benzema est incapable de faire un travail duquel il a toujours été exonéré », peut-on lire dans les colonnes du journal As, en référence à son ancien rôle de lieutenant de Cristiano Ronaldo. L’entrée en jeu vigoureuse de Mariano, qui n’a pas non plus trouvé la faille, a souligné les manques de Benzema. « Contre le CSKA Moscou, il en a fait plus en 30 minutes que Benzema en 90. Son attitude lui a valu de nouveaux supporters face à l’indolence de Karim », peut-on lire sur le site web d’As.

Lopetegui à la rescousse

Toujours défendu par Zinedine Zidane ces dernières années, le Français l’est encore par Lopetegui. « Tous les joueurs ont notre confiance. Karim a joué tous les matches et c’est un joueur en qui nous avons une totale confiance. Les buts, cela vient par rafales. En ce moment, comme pour l’équipe, ça ne marche pas. Nous méritons plus de buts. Avec du travail et de la sérénité, cela va revenir. Mais ce n’est pas seulement la responsabilité de Karim », a-t-il lancé en conférence de presse après la rencontre. Mais cela n’a pas suffi à calmer les ardeurs de la presse madrilène.

« La déclaration de Lopetegui, sincère ou politique, contraste avec l’opinion majoritaire des supporters madrilènes. Dans ce fort dans lequel le technicien commence à se retrancher, il reste moins de monde chaque jour », toujours dans As. Même Mundo Deportivo en vient à réclamer le retour de celui qui manque tant au Real. « Reviens Cristiano ! », voit-on sur le site du journal pro-Barça. Cristiano Ronaldo, suspendu contre les Young Boys de Berne, n’était pas avec la Juventus Turin, qui, sans lui, l’a emporté 3-0 grâce à un triplé de Dybala. Comme quoi, même sans CR7, tout est possible !