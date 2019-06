C’est le grand jour ! Trois jours après la finale de Ligue Europa et la victoire de Chelsea contre Arsenal au Stade Olympique de Bakou (4-1), deux autres clubs anglais s’affrontent, cette fois-ci en finale de Ligue des Champions. Après avoir remporté la Coupe de l’UEFA en 1972 et 1984, et également la Coupe des coupes en 1963, les Spurs vont tenter de soulever pour la première fois de leur histoire cette fameuse coupe aux grandes oreilles. De leur côté, les Reds, qui ont déjà remporté la compétition à cinq reprises (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), chercheront eux à ramener la coupe sur les bords de la Mersey pour la sixième fois de leur histoire.

Si la rencontre semble équilibrée sur le papier, les dernières confrontations tournent plutôt à l’avantage de Liverpool. Sur les trois derniers matches, tous en Premier League, les Reds n’ont jamais gagné. Cette saison, les hommes de Jürgen Klopp l’ont d’abord emporté sur la pelouse des Spurs (2-1) avant de s’imposer à Anfield Road en mars dernier (2-1). Et lors de la saison 2017-2018, le club de la Meresey avait fait match nul sur sa pelouse en février 2018 (2-2). Mais un match de la plus prestigieuse des compétitions européennes est toujours à part, et encore plus une finale. Pour tenter de faire tomber Liverpool, Mauricio Pochettino a donc un plan.

Le héros Lucas Moura encore aligné ?

Sur la pelouse du Wanda Metropolitano, l’entraîneur argentin pourrait aligner son traditionnel 4-2-3-1 avec bien évidemment son capitaine Hugo Lloris dans les cages. En défense, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et enfin Danny Rose devraient débuter ce match. Juste devant, l’international français Moussa Sissoko pourrait débuter avec Victor Wanyama à ses côtés. Sur le plan offensif, Pochettino devrait faire confiance à Dele Alli, Christian Eriksen et Son Heung-Min, tous positionnés derrière le héros de la demi-finale retour face à l’Ajax Amsterdam, Lucas Moura.

Du côté des Reds, Jürgen Klopp devrait bien opter pour un 4-3-3. Le Brésilien Alisson prendrait place dans le but avec devant lui une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et enfin Andrew Robertson. Le trio Fabinho-Jordan Henderson-Georginio Wijnaldum devrait composer l’entrejeu. En ce qui concerne l’attaque, le technicien allemand alignerait son trio infernal : Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané. Avec ces deux équipes, le spectacle devrait donc être au rendez-vous ce soir dans la capitale espagnole.