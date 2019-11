Une victoire et c’est plié. L’Olympique Lyonnais se déplace en Russie sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg avec un objectif clair. En cas de succès, il sera qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le jeu en vaut donc la chandelle. Mais il faudra pour cela se débarrasser des Russes qui avaient bien embêtés les Lyonnais au match aller (1-1 au Groupama Stadium). Avec quel onze de départ ?

L’entraîneur Rudi Garcia peut déplorer des absences majeures pour cette rencontre capitale. Son nouveau capitaine Memphis Depay et Houssem Aouar sont en effet forfaits. Et Thiago Mendes est quant à lui très incertain. Ce qui devrait chambouler la composition du milieu de terrain, avec une potentielle doublette Tousart-Jean Lucas à la récupération du ballon. Pour la défense, ce serait du classique avec Lopes dans les buts, Denayer-Andersen dans l’axe, Dubois et Koné sur les côtés.

Attention au duo Azmoun-Dzyuba

Pour animer le secteur offensif, Rudi Garcia devrait faire confiance à Reine-Adelaïde, qui espérera finir le match cette fois-ci, Terrier et Cornet, plutôt que Traoré, pour épauler Moussa Dembélé, à la recherche de son premier but en Ligue des Champions cette saison. Côté russe, il y a aussi des absences, comme celles de Malcom et Mammana, l’ancien Lyonnais. On retrouvera Kerzhakov dans les buts, avec une paire Ivanovic-Rakitsky, avec Karavaev, dont vous pouvez retrouver l’interview ici, et Santos sur les ailes.

Au milieu, on retrouvera le baromètre Barrios avec Ozdoev, Driussi à droite et Kuzyaev à gauche (Zhirkov serait touché). En pointe de ce 4-4-2, pas de mystère pour l’entraîneur Sergueï Semak. On devrait ainsi retrouver le duo Azmoun-Dzyuba. Le petit Iranien et l’immense Russe sont capables de faire des merveilles à eux deux et seront la principale source de préoccupation pour l’OL. Coup d’envoi à 18h55 (match à suivre en direct commenté sur FM).