Quatre apparitions toutes compétitions confondues en 2015/16. Deux titularisations en Ligue 1 cette saison. L’expérience d’Abou Diaby (30 ans) à l’Olympique de Marseille se résume pour l’heure à ces quelques rencontres ou bouts de matches. Opéré à une cheville fin octobre, le milieu de terrain ne rejouera pas d’ici la fin de l’année. L’espoir est néanmoins permis pour début 2017. Rudi Garcia a donné des nouvelles de son joueur en conférence de presse ce mardi.

« Abou est en centre de rééducation en Angleterre, ça se passe bien, on table sur un retour mi-janvier, puis, il lui faudra un peu de temps pour de nouveau être apte au niveau de la préparation physique », a-t-il lâché, calmant le jeu et demandant déjà du temps pour que l’international tricolore (16 sélections, 1 but), arrivé à l’été 2015 du côté de l’Orange Vélodrome, revienne doucement mais sûrement à un niveau physique acceptable d’abord, avant de pouvoir envisager un éventuel retour à la compétition.

L’espoir toujours permis

« Quand il sera apte, il faudra du temps pour revenir à son meilleur niveau. On lui souhaite à lui. Abou est un joueur de grand talent, il a eu une carrière interrompue par de nombreux problèmes physiques », a-t-il expliqué, croisant les doigts pour que l’ancien pensionnaire d’Arsenal puisse rejouer au plus haut niveau sous les couleurs olympienne. « S’il peut rejouer à son niveau, ce serait très bien », a-t-il indiqué. Le technicien de l’OM a expliqué qu’il échangerait avec le natif de Paris à son retour pour savoir où il se situait physiquement et mentalement.

« Je l’ai vu une fois 15 minutes, il était blessé quand je suis arrivé, il a dû se faire opérer, j’en parlerai avec lui », a-t-il confié. Il y a quelques semaines, dans les colonnes de France Football, l’intéressé assurait toujours croire en sa bonne étoile, malgré ses pépins à répétition. « Tant que j’estime qu’il y a encore une possibilité, je jouerai cette carte à 1 000%. Ce sera moi et ma détermination, et ce que j’aurai envie de faire », glissait-il. Rudi Garcia sait donc qu’il aura une nouvelle mission en 2017 : réussir là où de nombreux coaches avant lui ont échoué, en essayant de relancer durablement Abou Diaby.