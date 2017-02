Qu’est-ce qu’Angel Di Maria (29 ans) a changé ! En l’espace d’un mois, l’international argentin est presque (re)devenu l’arme fatale offensive du Paris Saint-Germain comme peuvent en témoigner les défenseurs du FC Barcelone largement dépassés par le club de la capitale en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (4-0). Pourtant, en début de saison, rien n’a été simple pour l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United que l’on ne trouvait plus aussi sur de ses gestes.

En effet, des statistiques faméliques (sept passes décisives, trois buts, toutes compétitions confondues) et un apport dans le jeu quasi inexistant. On se demandait presque qui était ce gaucher, tout fin qui semblait intouchable dans le onze de départ d’Unai Emery. Où était passé l’ailier virevoltant qui faisait tant de mal aux défenses hexagonales la saison passée ? À tel point que même les décideurs du Paris Saint-Germain voulaient qu’il parte cet hiver selon L’Equipe.

Di Maria est très vexé

En effet, le quotidien explique ce dimanche matin que ce sont les décideurs du club de la capitale qui ont demandé à Jorge Mendes, l’agent de l’international argentin, de lui trouver un point de chute dans un club chinois, jamais rassasié de gros joueurs évoluant sur le Vieux Continent. Toutefois, des questions se posent. Le PSG aurait-il récupéré la somme investie (63 millions d’euros) ? Quid aussi de la concurrence offensive demandée par l’entraîneur basque. Une chose est sûre, Di Maria est resté en France et régale depuis cet épisode et les arrivées de Draxler et de Guedes.

Mais cela aura forcément une influence sur l’attitude du joueur. Si sur le pré il a retrouvé un second souffle, l’ancien du Benfica est touché. Toujours d’après les informations de L’Equipe, Di Maria aurait été vexé par l’attitude de ses dirigeants. « Angel n’a vraiment pas apprécié. Il a trouvé cela irrespectueux et déplacé », a confié un de ses proches au journal. Reste désormais à savoir si ce sentiment perdurera et touchera son rendement sportif. Pour le moment, ce n’est pas le cas et tant mieux pour le PSG.