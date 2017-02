Si vous êtes agoraphobe, il valait mieux ne pas se rendre du côté du Parc OL ce mercredi après-midi. Et pour cause, Memphis Depay avait donné rendez-vous aux supporters du club septuple champion de France à la boutique OL Store de l’enceinte rhodanienne, pour son premier bain de foule depuis son arrivée entre Rhône et Saône fin janvier. Et plus que des supporters, ce sont des fans à part entière qui étaient présents pour l’occasion, avec pas moins de 1500 personnes qui se bousculaient à Décines pour obtenir un autographe, un selfie ou, plus simplement, un sourire de leur nouvelle idole.

Plus de 1 500 supporters sont venus pour @memphis !!

Record battu pour une séance dédicaces !! #teamOLpic.twitter.com/TTzxkUzKOQ — Olympique Lyonnais (@OL) 22 février 2017

« La patte Memphis, plaît à l’OL, c’est évident. Son arrivée a créé un engouement auprès des supporters. Ce mercredi, on a fait une séance de dédicaces au Parc OL en boutique avec Memphis, et on a eu 1500 personnes présentes, c’est à dire quasiment l’équivalent des grosses séances de dédicaces avec les top joueurs qu’on a eus ces dernières années », analyse Martial Nardone, Business Unit Director de l’OL, pas franchement surpris : « On n’était pas surpris, car on a vu l’engouement dès le premier week-end autour de la vente des maillots ».

« 90 à 95% des maillots vendus étaient des maillots floqués Memphis »

Une vente de tuniques qui, effectivement, a atteint des sphères assez dingues : « Dès le premier week-end, les supporters se sont empressés d’acheter son maillot. Il est arrivé jeudi à Lyon, il a signé officiellement vendredi et, le week-end qui a suivi, 90 à 95% des maillots vendus étaient des maillots floqués Memphis ! Les demandes se portaient uniquement sur lui », explique-t-il au sujet de ces ventes folles du maillot de l’OL 2016-17 floqué du numéro 9, plaçant l’ailier néerlandais très haut dans la hiérarchie des recrues d’un point de vue marketing : « Il va vendre autant qu’un Alex Lacazette ou qu’un Karim Benzema, mais qui sont arrivés par le centre de formation. Chez les arrivées pures d’un joueur venu de l’extérieur, c’est un engouement comparable à celui qu’on a pu connaître avec Yoann Gourcuff à l’époque ».

Le calcul est vite fait, il faut remonter plus de six ans et demi en arrière (Gourcuff avait signé à l’OL à l’été 2010) pour trouver trace d’un aussi grand engouement, le maillot floqué Memphis étant encore parmi les deux plus grosses ventes du club ces derniers jours avec Lacazette. De quoi, bien sûr, donner des idées pour la suite des opérations, alors que le jeune homme de 23 ans s’est engagé pour quatre ans et demi dans la capitale des Gaules : « Bien sûr, ça donne des idées, mais le principe est différent. À l’époque, l’arrivée de Gourcuff était aussi faite pour développer le marketing en plus du sportif, là où celle de Memphis est principalement sportive. Au niveau merchandising, je vais l’accompagner, comme j’accompagne tous les top joueurs. On a une gamme spécifique autour d’Alex Lacazette, il est évident qu’on va développer une gamme autour de Memphis. Mais je laisse le service juridique traiter avec son entourage pour mettre ça en place ». En attendant, vous pouvez déjà commencer à économiser !