En toute fin de mercato estival 2016, le Paris Saint-Germain annonçait le départ de David Luiz vers Chelsea, club qu’il avait quitté deux ans plus tôt pour rejoindre la capitale française. Entre temps, le défenseur brésilien a disputé 89 matches sous les couleurs parisiennes, remporté 8 titres, et marqué quelques buts décisifs pour les Rouge-et-Bleu dont notamment celui en 8e de finale retour de Ligue des Champions face à...Chelsea (11 mars 2015, 2-2, ap). Mais le natif de Diadema n’a jamais été épargné par les critiques lors de son aventure parisienne. Et son départ l’été dernier contre près 40 millions d’euros était pour beaucoup considéré comme une superbe transaction pour PSG à la vue du niveau de jeu du Brésilien.

Seulement voilà, le joueur de 29 ans brille à Londres cette saison, et ses performances au sein de la défense à trois d’Antonio Conte ont fait de lui un titulaire indiscutable chez les Blues. Dans un entretien accordé à SFR Sport, David Luiz est revenu sur son aventure à Paris et en a profité pour juger les prestations du nouveau PSG, version Unai Emery. Et d’après ses propos, les Parisiens semblent avoir sous-estimé la difficulté de remporter des titres sur la scène nationale. « J’étais là pendant deux ans, 89 matches, huit titres. Ce n’est pas facile. C’est vrai qu’à Paris, ils ont commencé à mettre la pression seulement pour la Champion’s League et ont oublié que ce n’est pas facile de gagner le championnat, les coupes », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« C’est vrai que Paris est un peu devant les autres pour les investissements, pour l’opportunité d’avoir des joueurs avec de grosses qualités, des qualités différentes. Mais tout le monde dit que le championnat, ce n’est pas important… quand tu gagnes. Quand tu ne gagnes pas, c’est le plus important », a déclaré l’international auriverde (56 sélections), qui s’est ensuite penché sur la situation du club parisien, moins impérial que par le passé. « On a fait un beau travail pendant deux ans. Ils ont continué. C’est une grande équipe, très belle, qui peut tout faire dans le football. Après, gagner ou pas, c’est le football. Cette année, tout le monde dit que Paris n’est pas magique comme avant. Oui, ils continuent comme ça, mais parfois le résultat ne vient pas », a-t-il conclu. Critiqué avant son retour à Chelsea, David Luiz savoure, gentiment, sa revanche.