« Oui, j’ai la confirmation que Sergio veut partir et je suis stupéfait ! Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas… Il me lâche. On a tout organisé autour de lui pour la saison à venir… » C’est une petite bombe que Waldemar Kita a lâchée mardi, en milieu de journée. Abasourdi tout comme les supporters nantais qui ont pris connaissance de la nouvelle, le président du FCN ne parvenait pas à cacher son désarroi. Sergio Conceição, l’homme qui a spectaculairement redressé les Canaris (de la 19e à la 7e place de Ligue 1), veut rejoindre le FC Porto, club de son cœur, et a notamment argué de « raisons familiales » pour ajouter du poids à sa demande.

Prolongé jusqu’en 2020 le 29 avril dernier, Sergio Conceição sait que sa demande de départ a déclenché une tempête. Pour autant, Waldemar Kita ne semble pas lui en vouloir plus que cela. « Ce qui se passe n’enlève rien à l’estime que je porte à l’entraîneur, au meneur d’hommes, au tacticien », confie Kita à L’Équipe ce mercredi. Le discours est plus virulent envers le président du FC Porto, Pinto da Costa. « J’en veux essentiellement au président de Porto, qui a contacté un entraîneur sous contrat sans nous prévenir. Comment peut-il se comporter ainsi ? (…) Porto aurait dû entrer en contact avec nous. C’est une question de respect », se lamente-t-il.

Kita ne facilitera pas un départ à Porto

Waldemar Kita a bien conscience de l’attachement que porte Sergio Conceição au FC Porto, où il a joué de 1996 à 1998 puis lors de la deuxième partie de saison 2003-2004. « Je pense qu’il rêve d’entraîner Porto. Cette perspective le rend tellement fier, tellement heureux... ». Sauf que Nantes avait bâti ses espoirs, son recrutement et même sa communication pour la campagne d’abonnement sur l’entraîneur portugais ! Des travaux avaient même été effectués au centre d’entraînement de la Jonelière pour satisfaire les exigences de l’ancien coach de Braga et Guimarães.

Kita n’oublie surtout pas d’expliquer qu’il n’a pas été approché par Porto, qui s’est entendu dans son dos avec son entraîneur portugais. Il ne compte donc absolument pas faciliter la transaction et ne réfléchit pas encore à une solution de remplacement. Il se dit prêt à faire respecter son contrat à Conceição. « Oui. Si je suis têtu. Et pour le moment, c’est ce que je pense faire car je n’ai pas de solution. Si Conceição revient, j’oublierai cet épisode ». Le feuilleton lancé hier est loin d’être terminé !